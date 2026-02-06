Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Стэндап-комик Нурлан Сабуров оказался в центре громкой истории. Его задержание в московском аэропорту и запрет на въезд обсуждают и поклонники, и недоброжелатели. Что произошло?

Задержание Сабурова во Внуково

Нурлан Сабуров, известный стендап-комик, по прибытии в аэропорт Внуково из Дубая. Это подтверждается видеоматериалами, обнародованными сейчас в сети. Кадры стремительно разошлись по интернету и стали одной из самых обсуждаемых тем.

Запрет на въезд на 50 лет

По предварительной информации, в отношении артиста принято решение о запрете на въезд в РФ сроком на пятьдесят лет. Отмечается, что решение было принято в интересах нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Подробности официально не раскрываются, но сам факт столь длительного срока привлек к делу особое внимание.

Вопросы к деньгам

Кроме того, имеются сведения о том, что Нурлан Сабуров, используя услуги третьих лиц, занимался легализацией денежных средств, полученных на территории России. Эти данные обсуждаются в контексте его финансовой активности и работы на российской сцене. Официальной информации о завершении проверок пока нет.

Имущество на миллионы

Известно, что в собственности Сабурова находится имущество на территории России общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. Эта цифра приводится в сообщениях на фоне новостей о запрете на въезд и возможных проверках источников дохода. Объекты недвижимости и активы комика остаются в России.

Сорванные концерты и отмены

На фоне этих событий вспоминают и недавние изменения в гастрольном графике Нурлана Сабурова. Ранее концертный зал Дома ученых в Обнинске объявил об отмене выступления комика, которое планировалось провести вечером 8 декабря. Информация о переносе или новом месте проведения не приводилась.

Уточняется, что Нурлан Сабуров оставался в аэропорту Внуково, поскольку у него не было денег на обратный билет в Дубай. Но когда ему сообщили, что в Эмираты его могут депортировать и только в наручниках, Сабуров тут же нашел деньги на билеты до Казахстана. В Алматы он отправится ближайшим рейсом.

Что еще натворил Сабуров

Нурлан Сабуров расплачивается за свои слова, сказанные им во время одного из концертов в Казахстане. Тогда он позволил себе отпустить со сцены шутку в адрес россиян, переехавших в Казахстан. Возмущению общественности тогда не было предела.

На фоне разгоревшегося скандала Сабуров даже уезжал в Америку. Сабуров ранее отпускал неуместные шутки в адрес женщин. За это его критиковал журналист Отар Кушанашвили. Он говорил, что будущего у комика с подобными репризами нет.

По материалам телеграм-канала Mash

