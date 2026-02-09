Нурлан Сабуров зачистил соцсети после запрета на въезд в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров внезапно удалил все посты в своем профиле в одной из популярных соцсетей, оставив только видео в отдельном разделе. В своих сторис он кратко обратился к подписчикам, поблагодарив Россию за творческие возможности, и заявил, что не станет комментировать произошедшее.

За что Сабурову запретили въезд в страну на полвека

Основная причина очистки профиля — решение о запрете въезда комика в Россию сроком на 50 лет. Сабурова задержали прямо в аэропорту Внуково 6 февраля по возвращении из ОАЭ и выдворили.

Что предшествовало такому решению?

По версии СМИ, Сабуров, будучи гражданином Казахстана, пытался через посредников вывести деньги, заработанные в России, игнорируя при этом необходимость платить налоги и оформлять документы.

Что это значит и почему сейчас

Для артиста такой запрет — фактический конец карьеры на главном для него рынке. Теперь Сабурову придется искать новые площадки для выступлений, но без доступа к российской аудитории, которая и сделала его знаменитым.