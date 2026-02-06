Нурлан Сабуров лишился золотой жилы в России: в какую сумму оценивается его имущество

Звезда шоу "Что было дальше?", комик Нурлан Сабуров оказался в центре громкой истории. Комика задержали в аэропорту Внуково, а въезд в Россию ему запрещен на 50 лет. Между тем, его имущество в России оценивается в сумму 160 млн рублей.

Творческий успех и большие гонорары

Нурлан Сабуров пользовался широкой известностью в России. Профессиональные достижения позитивно сказались и на его материальном положении. По некоторым сведениям, в 2024 году его доход составил порядка 50 миллионов рублей. За проведение единственного мероприятия исполнитель требовал гонорар в размере 3,5 миллиона.

Подобный заработок дал возможность телеведущему предоставить своей семье — в которой воспитываются трое ребятишек — роскошную усадьбу в престижном подмосковном поселке стоимостью 115 миллионов. Кроме того, стало известно, что в его распоряжении имеется автомобиль премиум‑класса ценой в несколько десятков миллионов.

Будучи подданным иного государства, Нурлан Сабуров не выполнял установленные в России миграционные и налоговые обязательства. По слухам, артист не желал оформлять российское гражданство, опасаясь введения санкций.

Задержание во Внуково и нейтральная зона

Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково после прилета из Арабских Эмиратов. Как выяснилось, звезде запрещен въезд в Россию на 50 лет.

По слухам, он отказался от депортации в наручниках. Его должны были отправить в Дубай. Шоумен решил самостоятельно купить билет в Казахстан. Сейчас он находится в нейтральной зоне, ожидая рейса.

Неизвестные причины запрета въезда

Пока неизвестно, что именно стало причиной для запрета въезда. Ранее Нурлана уже задерживали в аэропорту из-за нарушения сроков миграционного учета.

Что натворил Сабуров

Есть мнение, что Нурлан Сабуров расплачивается за свои слова, сказанные им во время одного из концертов в Казахстане. Тогда он позволил себе отпустить со сцены шутку в адрес россиян, переехавших в Казахстан. Возмущению общественности тогда не было предела.

На фоне разгоревшегося скандала Сабуров даже уезжал в Америку. Сабуров ранее отпускал неуместные шутки в адрес женщин. За это его критиковал журналист Отар Кушанашвили. Он говорил, что будущего у комика с подобными репризами нет.

А вам нравились шутки Нурлана Сабурова? Ответьте в комментариях.