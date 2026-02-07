Собчак возмутилась нападками на Сабурова, назвавшего ее лошадью: "Богатый человек, долларовый миллионер"

Общественность обсуждает запрет въезда комику Нурлану Сабурову в Россию на ближайшие пятьдесят лет. Ситуацию прокомментировала даже Ксения Собчак. Несмотря на взаимную неприязнь, журналистка вступилась за комика.

Что сказала Собчак о Сабурове

Ксения Собчак осудила тех, кто с критикой высказывается в адрес Нурлана. Ксения назвала происходящее "синхронным мочиловом Сабурова". Собчак акцентировала внимание на том, что информацию "скормили (как обычно)". Для нее это стало частью общей картины вокруг Нурлана Сабурова.

Атаки на жену и сумка за 40 тысяч

Отдельно Ксения Собчак высказалась о нападках на семью комика. По ее словам, "до жены уже докопались, ах, сумочку за 40 тысяч продает". Журналистка указала, что "для сумочки это недорого". Она подчеркнула, что Нурлан Сабуров — "богатый человек, долларовый миллионер". Поэтому, по ее логике, претензии к покупке выглядят странно.

"Неужели кто-то думает, что он не может жене сумку купить?" — написала Собчак в телеграм-канале.

Заявления Ксении Собчак выглядят вполне себе резонными. И делая их, Ксения Анатольевна выглядит очень неплохо, давая понять, что ее не задели шутки Сабурова о ней. Ведь Нурлан в своих репризах высмеивал Собчак, называя ее лошадью.

Что случилось с Нурланом Сабуровым?

Нурлан Сабуров накануне был задержан в аэропорту Внуково. Он прилетел из Дубая в Москву, где его ждет жена и трое детей, но неожиданно для себя узнал, что ему запрещен въезд в Россию на пятьдесят ближайших лет. Сабурова хотели депортировать в Эмираты, правда, в наручниках.

Сабуров от услуги отказался и купил билет в Казахстан, куда и вылетел вечерним рейсом.

