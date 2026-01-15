Начались массовые отмены концертов Долиной в Москве и Санкт-Петербурге

Обычно скандалы вокруг имени той или иной звезды только прибавляют ей популярности. Но эта формула не сработала в случае с Ларисой Долиной. На фоне скандала с продажей квартиры в Хамовниках публика отказывается ходить на концерты певицы.

Где уже отменили концерты Долиной

Kp.ru сообщает об отмене сразу нескольких выступлений Ларисы Долиной — в Москве и Санкт-Петербурге. Ситуация с низким уровнем продаж билетов привела к неожиданным решениям организаторов, ставя под вопрос дальнейшие концертные планы артистки.

Самым ярким примером стал сольный концерт Ларисы Долиной, запланированный на 1 марта 2026 года в столичном Lюstra бар. Несмотря на обещание стать ярким событием, выступление не смогло привлечь должное внимание публики. По последним данным, из более чем 200 доступных мест было продано всего 12, что является крайне низким показателем для артистки такого масштаба. Организаторы, столкнувшись с такой ситуацией, приняли решение отменить концерт.

Перенос на осень

Параллельно с московскими новостями, из Санкт-Петербурга поступила информация о переносе концерта Ларисы Долиной. Выступление, которое должно было состояться в феврале в крупнейшем концертном зале города – БКЗ "Октябрьский", вмещающем 3727 зрителей, было перенесено на ноябрь. Причина такого решения, как и в Москве, кроется в неудовлетворительном уровне продаж билетов. Большая часть мест оставалась непроданной, и организаторы осознали, что в феврале зал будет полупустым.

Перенос на осень видится как попытка выиграть время и дать возможность ситуации успокоиться. Организаторы надеются, что к ноябрю ажиотаж вокруг отмен уляжется, и, возможно, это откроет новые возможности для продажи билетов. Однако, очевидно, что на данный момент популярность артистки в концертном формате сталкивается с серьезными вызовами.

Ранее сообщалось, что под вопросом выступление Долиной в столичном баре Petter. Площадка вмещает немногим более девяноста человек, а билетов продано всего восемнадцать.

Не состоится концерт Ларисы Долиной и 6 марта в Московском Доме музыки. На него продано всего пятнадцать процентов билетов. Вместо Долиной в предпраздничный вечер выступят Пелагея и Петр Дранга.

Скандал с именем Долиной

Громкий скандал, центральным персонажем которого стала Лариса Долина, гремит уже несколько месяцев. Долина продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье, а позже заявила, что стала жертвой мошенников. Суд вернул квартиру Ларисе Александровне, при этом освободив ее от необходимости возвращать деньги покупательнице.

На этом фоне поднялась волна народного гнева. Затем состоялось заседание Верховного суда, он встал на сторону Лурье и предписал Долиной отдать квартиру покупательнице. Но к этому моменту Лариса Долина все еще не вручила ключи от своих хором в Хамовниках их новой владелице. Теперь называется новая дата выселения Долиной из квартиры — 19 января.

А вы бы пошли на концерт Ларисы Долиной? Ответьте в комментариях.