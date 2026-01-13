Позорный провал: на концерт Ларисы Долиной в Москве продано лишь 18 билетов из 91

Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году грозит пройти при полупустом зале. До выступления осталось менее двух недель, но интерес публики пока крайне низкий.

Камерный вечер при почти пустом зале

Певица должна выступить 27 января в московском баре Petter. Площадка не самая большая — всего 91 место. Однако даже их заполнить не получается: на данный момент продано лишь 18 билетов. Это означает, что зал заполнен менее чем на 20%, и если ситуация не изменится, артистка будет петь для очень небольшой аудитории.

Цены и предложение: от 9,5 до 18,5 тысяч

Организаторы предлагают разные варианты. Можно купить место за столиком (от 9,5 до 18,5 тысяч рублей) или выбрать позицию у барной стойки за 15,5 тысяч. Несмотря на разброс цен, спрос остается слабым.

Контекст: скандал с квартирой как фон

Неутешительные продажи билетов накладываются на другой громкий скандал в жизни певицы. Как известно, 19 января — это крайняя дата, до которой Лариса Долина должна передать ключи от своей квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.

Если она этого не сделает, судебные приставы начнут процедуру принудительного выселения.

Пока же Лариса Долина отдыхает в шикарном отеле в Арабских Эмиратах и не спешит отдавать ключи Полине Лурье. Певица намеренно срывает сроки, как будто специально издеваясь над покупательницей своей квартиры. Этот момент как раз и вызвал волну возмущения среди россиян.