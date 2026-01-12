Юрист Жорин предупредил: Долиной может грозить арест за злостное поведение с квартирой

Пока певица Лариса Долина отдыхает на элитном курорте в Абу-Даби, в Москве замер процесс передачи квартиры ее покупательнице, Полине Лурье. История с продажей жилья за 112 миллионов рублей, которое Долина по ошибке перевела мошенникам, а затем через суды вернула себе, вступила в новую фазу.

Верховный суд постановил, что артистка должна освободить помещение, но вместо передачи ключей она улетела в отпуск. Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию журналистам Teleprogramma.org, объяснив, какие реальные последствия могут наступить для народной артистки.

Исполнительное производство: снежный ком из штрафов

Первым шагом станет возбуждение исполнительного производства. Судебный пристав вынесет официальное требование освободить квартиру.

"За его неисполнение накладываются штрафы: сначала административные, затем повторные, увеличенные", — поясняет Жорин.

Важно, что штрафы могут назначаться многократно, вплоть до момента, пока Долина не выполнит решение суда.

Принудительное выселение: вскрытие и замена замков

Существует распространенное заблуждение, что якобы отсутствие человека в стране может остановить процедуру. Адвокат разрушил этот миф.

"Отсутствие Долиной в стране не блокирует исполнение: вскрытие квартиры, замена замков, фактическая передача объекта собственнику", — заявил юрист.

Ключевой момент: передача ключей — не обязательное условие. Если есть решение суда, их отсутствие не является защитой для бывшего владельца.

Финансовые последствия: плата за пользование чужой квартирой

Помимо выселения, могут последовать серьезные денежные последствия. Если будет доказано, что Долина удерживала жилье без законных оснований, с нее могут взыскать компенсацию.

Суммы, по его словам, могут оказаться очень значительными, особенно при таком затяжном конфликте.

Уголовные риски: статья за неисполнение решения суда

Самые серьезные меры могут наступить в перспективе. При систематическом и злостном игнорировании судебного акта возможна квалификация по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда).

"На практике к этому приходят не сразу, но игнорирование требований приставов, демонстративное уклонение, длительное неисполнение — все это формирует нужную доказательственную базу", — предупреждает Жорин.

Ограничительные меры: арест счетов и запрет на выезд

Пока длится исполнительное производство, к артистке могут быть применены и другие меры. Адвокат перечислил их: запрет на регистрационные действия с имуществом, арест банковских счетов и ограничение на выезд из страны, если она решит вернуться в Россию и затем снова уедет.

Главное заблуждение Долиной

Подводя итог, Жорин сделал важное замечание, которое касается не только этого дела. По его словам, главная ошибка в подобных историях — вера в то, что "если не взаимодействовать с системой, она остановится".

В реальности, утверждает адвокат, происходит обратное: процесс идет и без участия человека, а его позиция с каждым шагом становится все слабее.

Юрист резюмирует: если Лариса Долина и дальше будет игнорировать требования суда и приставов, это с высокой долей вероятности закончится не поиском компромисса, а максимально жестким сценарием исполнения решения — уже без какой-либо возможности что-либо контролировать или исправить.