"Я великая, а вы дерьмо собачье": Штурм о демарше Долиной и ее отдыхе в ОАЭ

Пока судебные приставы готовятся к принудительному выселению Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, а ее адвокат заявляет, что все вопросы будут решены после 20 января, в артистической среде нашлась своя оценка происходящего.

Певица Наталья Штурм прокомментировала ситуацию Teleprogramma.org, в которой народная артистка вместо передачи ключей покупательнице Полине Лурье улетела отдыхать в Абу-Даби.

Демарш и мелкая месть

В своем резком комментарии Наталья Штурм прямо назвала поведение Ларисы Долиной демаршем. По ее мнению, отъезд на курорт в момент, когда спор за квартиру не завершен, — это акт своеобразного превосходства.

"Это демарш со стороны Ларисы Долиной. Мелкая месть, что не получилось по "ее"», — заявила Штурм.

Певица предложила свою, довольно жесткую, расшифровку посыла Долиной:

"Я великая Лариса Долина, а вы дерьмо собачье. Квартиру отсудили, радуйтесь, что вам еще надо? Ключи подождете, не развалитесь".

Почему Долина может позволить себе такой шаг

Наталья Штурм считает, что такая позиция стала возможной, потому что Долина уже прошла через самое тяжелое.

"Лариса Александровна умная женщина и прекрасно все понимает. Она уже получила свою лавину общественного осуждения и по большому счету ей терять сейчас нечего", — отметила коллега.

По ее прогнозу, артистка спокойно отдохнет, вернется, и все заинтересованные стороны вынуждены будут под нее подстроиться.

Напомним, эта история началась с продажи квартиры за 112 миллионов рублей, которые Долина по ошибке перевела мошенникам. Через череду судебных разбирательств, включая решение Верховного суда, певица была обязана освободить жилье для законной покупательницы Полины Лурье.

Однако вместо передачи ключей в установленные сроки Долина улетела в Объединенные Арабские Эмираты, что и вызвало новый виток конфликта и обращение Лурье к судебным приставам.

Версия в защиту Долиной: "не жирует", а едет по сниженным ценам

Касаясь непосредственно поездки, Наталья Штурм вступилась за коллегу, отметив, что версия о безумной роскоши преувеличена.

"Но справедливости ради, версия, что она "жирует" на курорте, преувеличена", — сказала певица.

Она пояснила, что Долина полетела уже после пика цен, когда новогодние прайсы с 25 декабря по 7 января закончились. Правда, даже со скидками поездка на троих, по примерным расчетам Штурм, обошлась в круглую сумму.