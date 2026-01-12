Дата выселения: когда приставы вскроют квартиру Долиной в Хамовниках

Эпопея с квартирой народной артистки Ларисы Долиной и бизнесвумен Полины Лурье близка к финалу. Пока певица продолжает отдыхать за границей, судебные приставы готовят процедуру, которая положит конец затянувшемуся конфликту. Уже известна конкретная дата, когда все может произойти.

Последний срок для Ларисы Долиной

Согласно последней информации, уже на следующей неделе может состояться ключевое событие. Певицу Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры в Хамовниках 19 января.

Эта дата, по данным источников, определена как крайний срок, до которого собственница должна вернуться в Москву и передать ключи законной владелице недвижимости, Полине Лурье.

Вскрытие квартиры приставами

Если к указанному числу Долина не появится и не выполнит требования суда, будет запущен жесткий, но законный механизм. Судебные приставы получат право вскрыть жилье в присутствии двух незаинтересованных свидетелей — понятых.

Примечательно, что в таком случае артистку могут даже не уведомить о точном времени начала процедуры заранее.

Годовой спор на 112 миллионов

Эта история тянется более года. Все началось с продажи квартиры за 112 миллионов рублей, которые Долина, по ее словам, перевела мошенникам. Покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без жилья, в то время как певица продолжала проживать в проданной квартире, выигрывая суды в нижестоящих инстанциях.

Перелом наступил в декабре, когда Верховный суд России вынес окончательное решение, полностью подтвердив право собственности на квартиру за Полиной Лурье. Именно с этого момента и начался отчет времени для исполнения решения.

Почему важен акт приема-передачи

Адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, неоднократно поясняла, что простое физическое отсутствие вещей Долиной не означает освобождения жилья. Ключевым юридическим действием является подписание акта приема-передачи.

Поскольку сама певица находится в отъезде до 20 января, а у ее представителя нет необходимых полномочий, этот акт до сих пор не подписан.

То есть 19 января становится символической чертой. Если к этой дате Лариса Долина лично не вернется в Москву для решения вопроса, судебные приставы начнут действовать самостоятельно, чтобы исполнить решение Верховного суда и наконец-то передать квартиру ее законной владелице.