"На самом деле это была не свадьба": Волочкова пролила свет на торжество дочери Ариадны в Москве

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как нужно называть мероприятие ее дочери Ариадны. Звезда считает, что это была не свадьба, а нечто другое. Как же охарактеризовала праздник наследницы и ее избранника Волочкова?

Анастасия Волочкова против

Анастасия Волочкова без устали дает комментарии по поводу свадьбы ее дочери Ариадны. Торжество прошло на днях в Москве. Балерину на него не пригласили.

Но звезда знает, что там происходило. По ее мнению, это была не свадьба. Волочкова объяснила, как нужно называть мероприятие Ариадны и ее жениха.

"На самом деле это была не свадьба, а собрание семьи у ее отца — у него просто большое количество родственников. Там были братья и сестры Ариши, племянники, была даже моя мама. Они устроили небольшой сабантуйчик на полянке", — рассказала MK.RU Анастасия Волочкова.

Свадьба с мамой

Анастасия Волочкова напомнила, что именно она устроила для дочери и ее мужа Никиты Григоряна роскошное торжество. Событие состоялось 26 апреля в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.

Волочкова долго к нему готовилась в интервью рассказывала о деталях торжества. Потом, правда, появлялись слухи, что свадьба оказалась постановкой. Но балерина все опровергла.

Праздник молодоженов состоялся после венчания пары в Армянской апостольской церкви в Санкт-Петербурге. А свадьба в Москве была приурочена к росписи Ариадны и Никиты в ЗАГСе. После замужества дочь Волочковой взяла фамилию супруга.

Анастасия Волочкова сначала сопротивлялась этому. Но потом приняла. Она заявила, что для нее главное, — это счастье дочери.