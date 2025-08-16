Волочкова: "Если бы Ариадна не была моей дочерью, она бы никому не была интересна"

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала решение своей дочери. Ариадна после свадьбы взяла фамилию мужа. Теперь она — Ариадна Григорян. Какова же реакция Волочковой?

Волочкова волнуется о счастье дочери

Несмотря на ранее сделанные заявления, Анастасия Волочкова все же с пониманием отнеслась к желанию дочери носить фамилию мужа. Балерина отметила, что ее приоритет — счастье Ариадны. Со всем остальным звездная мама справится сама.

"Ариадна взяла фамилию мужа. И это ее право. Самое главное для меня, чтобы моя дочь была счастлива. Она любит этого Никиту. И я счастлива, что она взяла его фамилию", — сказала Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.

Затем Волочкова заговорила о своей маме. Тамара Владимировна после замужества не стала брать фамилию супруга. Она жила под своей девичьей, пока фамилию Волочковых не прославила ее дочка.

"Моя мама прожила с моим отцом, Юрием Волочковым, и не брала его фамилию. Я свое имя создавала годами труда. И сегодня им пользуются все. На моем имени хайпуют. Когда я стала узнаваемой в стране, моя мама стала называть себя Тамарой Волочковой", — рассказала балерина.

Звезда уверена, что та же участь ждет и Ариадну. Под какой бы фамилией та не жила, все будут опознавать ее именно, как дочь балерины Волочковой. Анастасия уверена, что сама по себе Ариадна совершенно никому не интересна.