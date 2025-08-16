Волочкова: "Если бы Ариадна не была моей дочерью, она бы никому не была интересна"

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала решение своей дочери. Ариадна после свадьбы взяла фамилию мужа. Теперь она — Ариадна Григорян. Какова же реакция Волочковой?
Волочкова волнуется о счастье дочери
Несмотря на ранее сделанные заявления, Анастасия Волочкова все же с пониманием отнеслась к желанию дочери носить фамилию мужа. Балерина отметила, что ее приоритет — счастье Ариадны. Со всем остальным звездная мама справится сама.
"Ариадна взяла фамилию мужа. И это ее право. Самое главное для меня, чтобы моя дочь была счастлива. Она любит этого Никиту. И я счастлива, что она взяла его фамилию", — сказала Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org.
Затем Волочкова заговорила о своей маме. Тамара Владимировна после замужества не стала брать фамилию супруга. Она жила под своей девичьей, пока фамилию Волочковых не прославила ее дочка.
"Моя мама прожила с моим отцом, Юрием Волочковым, и не брала его фамилию. Я свое имя создавала годами труда. И сегодня им пользуются все. На моем имени хайпуют. Когда я стала узнаваемой в стране, моя мама стала называть себя Тамарой Волочковой", — рассказала балерина.
Звезда уверена, что та же участь ждет и Ариадну. Под какой бы фамилией та не жила, все будут опознавать ее именно, как дочь балерины Волочковой. Анастасия уверена, что сама по себе Ариадна совершенно никому не интересна.
"Ариадна на всю жизнь останется дочерью Волочковой. И если бы Ариадна не была дочерью Волочковой, она бы никому не была интересна", — заключила Волочкова.
Анастасия Волочкова с Ариадной и ее мужем Никитой на свадьбе в особняке Мясникова. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Свадьба без матери
Ариадна и ее избранник Никита Григорян на днях расписались в одном из столичных ЗАГСов. А затем состоялась их свадьба. Все прошло в загородном клубе.
Маму невесты, Анастасию Волочкову, на торжество не позвали. Зато на нем была бабушка Ариадны и мама балерины, Тамара Владимировна. Ссылаясь на нее, Волочкова назвала московскую свадьбу дочери сабантуем.
В беседе с Teleprogramma.org звезда балета заявила, что все боялись ее появления на свадьбе. И по этой причине скрыли факт торжества. Под 'всеми' Волочкова имела в виду отца Ариадны, Игоря Вдовина, и его жену Елену Николаеву.
Нет новой фамилии
Еще перед замужеством дочери Волочкова в нескольких интервью заявляла, что Ариадна не должна менять фамилию. Она прямо говорила, что расчитывает на благоразумие дочери. Ведь быть Волочковой — это честь.
