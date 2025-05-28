Свадьба дочери Волочковой оказалась постановкой?

19-летняя Ариадна Волочкова на самом деле так и не вышла замуж за Никиту Григоряна. Хотя сама дочка бывшей примы-балерины Большого театра заявляла, что она уже давно не невеста, а жена. При этом никакой росписи в ЗАГСе у молодых не было. Это подтвердила мачеха Ариадны.

Жена Игоря Вдовина неожиданно выдала некоторые подробности личной жизни дочери Анастасии Волочковой. Ариадна выйдет замуж за своего возлюбленного Никиту только в августе. Пока у молодых было венчание. Официально союз они скрепят летом.

Настоящая свадьба Ариадны состоится в Москве. Пока неизвестно, пригласят ли молодожены на официальное бракосочетание Анастасию Волочкову. Именно она организовала свадебную вечеринку для дочки в Санкт-Петербурге после венчания.

"У них еще не было свадьбы, было только венчание. Свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди. С мамой они отмечали заключение религиозного союза. А летом будет свадьба, Ариадна хранит все детали в тайне", - приводит слова Елены Николаевой Woman.ru .

Торжество, которое многие восприняли за настоящую свадьбу Ариадны Волочковой, состоялось в Санкт-Петербурге в апреле. Дочка балерины запретила матери приглашать гостей на вечеринку. В том числе и журналистов. В качестве подарка молодожены получили от Анастасии Волочковой деньги и ювелирные украшения — ожерелье, кольцо и серьги из жемчуга.