Волочкова: "Надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян"

Еще 26 апреля Анастасия Волочкова выдала единственную дочь Ариадну замуж. 19-летняя наследница балерины обвенчалась со своим женихом Никитой Григоряном. Затем Волочкова устроила для молодоженов банкет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. На торжество она потратила 10 млн рублей.

Так, "королева шпагатов" назвала праздник в честь Ариадны и ее возлюбленного "свадьбой года". Единственное, что не понравилось Анастасии, — что ей не дали позвать журналистов. В итоге свадьба прошла скромно. Супруги пока еще официально не расписались. В ЗАГС они пойдут летом. А потом сыграют вторую свадьбу в Москве.

Ариадна Волочкова все еще носит фамилию матери. И бывшую приму-балерину Большого театра это полностью устраивает. Артистка призналась, что гордится своей фамилией. Однако не будет настаивать на том, чтобы дочь дала фамилию Волочковых своим детям. Только если ей самой этого захочется.

"Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян", — приводит kp.ru слова Волочковой.

Балерина заявила, что Ариадна не хочет, чтобы ее называли дочерью Анастасии Волочковой. Девушка мечтает, чтобы ее воспринимали как личность. Дочка балерины подрабатывает в качестве репетитора по французскому языку.

"Но она на всю жизнь останется дочерью Волочковой. По популярности она никогда не станет круче меня", — считает Анастасия.

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