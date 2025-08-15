"Просекко" для матери пожалели": как в Сети отреагировали на стенания Волочковой, которую не позвали на свадьбу Ариадны

В Сети не могут успокоиться после слов Анастасии Волочковой. Балерина на эмоциях назвала свадьбу дочери Ариадны в Москве сабантуем. Звезду балета на праздник в загородный клуб не позвали. Она узнала о нем уже постфактум.

Реакция в Сети на слова Волочковой

Пользователи откровенно жалеют Ариадну. Они понимают, что ей приходится балансировать между отцом и матерью, которые не ладят между собой. А вот Волочкову призывают быть сдержаннее.