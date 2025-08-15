"Просекко" для матери пожалели": как в Сети отреагировали на стенания Волочковой, которую не позвали на свадьбу Ариадны

В Сети не могут успокоиться после слов Анастасии Волочковой. Балерина на эмоциях назвала свадьбу дочери Ариадны в Москве сабантуем. Звезду балета на праздник в загородный клуб не позвали. Она узнала о нем уже постфактум.
Реакция в Сети на слова Волочковой
Пользователи откровенно жалеют Ариадну. Они понимают, что ей приходится балансировать между отцом и матерью, которые не ладят между собой. А вот Волочкову призывают быть сдержаннее.
"Просекко" для матери пожалели", — предположил Михаил G.
"Бедная Ариадна, ей нужно выкручиваться из этой ситуации. Отец не хочет находиться в одном помещении с матерью, а от матери вообще не знаешь, чего ожидать. Надо как-то при этом еще всех не обидеть. У меня родители развелись, когда мне было 2 года, а потом всю оставшуюся жизнь ненавидели друг друга. Так столько нервов мне измотали, что это ужас", — поделилась Екатерина С.
"Карьера балерины давно закончена, но славы хочется. Все в ход идет, лишь бы постоянно о себе напоминать", — высказалась Филина Светлана.
"У Ариадны хороший пример перед глазами — Елена Николаева! Но и Анастасия Волочкова оказалась не бесполезной в жизни дочери — наглядный пример, как не надо себя вести. Это ужасное состояние, когда за поступки и поведение близких людей испытываешь стыд", — написала Светлана Кручинина.
"О какой помпезности и дворцовой свадьбе идет речь? На всех фото жирное пятно на стене с потеками! Я просто в шоке была. Я обычный человек, но если бы на свадьбе увидела такое позорище на стене, и то фотографироваться там не стала бы!" — призналась Татьяна.
Две свадьбы Ариадны
Анастасия Волочкова устраивала свадьбу для дочери в Санкт-Петербурге. Торжество проходило в особняке Мясникова 26 апреля. На нее Волочкова приглашала прессу.
Вторая свадьбы Ариадны и ее избранника Никиты состоялась 13 августа в Москве. Ее для молодых организовывал папа девушки, Игорь Вдовин, и его нынешняя жена, телеведущая Елена Николаева. Балерину на торжество не позвали и скрыли от нее сам факт проведения торжества.
В беседе с Teleprogramma.org Волочкова заявила, что отец Ариадны и его жена боялись ее появления на свадьбе. Ранее же она, ссылаясь на свою маму, назвала праздник дочери в загородном клубе сабантуем.
