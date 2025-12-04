На Первом канале объяснили, почему 'Три аккорда' с участием Долиной не выйдет в эфир

Первый канал отказался от показа десятого сезона шоу 'Три аккорда'. Премьера была намечена на 7 декабря, но неожиданно анонс выпуска исчез с сайта канала. Неужели из-за Ларисы Долиной?

Почему не покажут 'Три аккорда'?

Премьера десятого сезона популярного музыкального шоу Первого канала 'Три аккорда' должна была состояться в ближайшее воскресенье, 7 декабря. Анонс выпуска был размещен в соцсетях канала. Согласно ему, в сезоне приняли участие Лариса Долина, Нонна Гришаева, Александр Маршал.

Но неожиданно выяснилось, что Первый канал решил отказаться от показа шоу. Вместо десятого сезона в эфир выйдет восьмой. Информация об этом размещена на сайте вещателя.

"Канал принял решение перенести премьеру проекта на вторую половину сезона", — прокомментировали в пресс-службе Первого канала.

Догадаться, по какой причине шоу с участием Ларисы Долиной пока решили не показывать, нетрудно. Певицу сейчас усиленно хейтят из-за скандала с проданной, а потом возвращенной ей квартирой. И пока волна народного гнева не утихла, показывать Долину на экране означает провоцировать новую волну гнева.

Продюсер Рудченко считает, что Ларису Долину 'вырежут' и из новогодних эфиров. Граждане сейчас телевидение и так не очень жалуют. И каналы вряд ли рискнут провоцировать раздражение и токсичность зрителей в свой адрес, ведь это влияет на их рейтинги.

Но при этом директор Ларисы Долиной старается держать лицо. Сергей Пудовкин заявил, что ни о какой 'отмене' речи и в помине нет. По его словам, у Ларисы Александровны сплошные аншлаги.

По материалам Fontanka.ru

