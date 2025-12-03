У нее аншлаг: директор Ларисы Долиной опроверг "отмену" певицы

Концертный директор Ларисы Долиной, Сергей Пудовкин, в беседе с 360.ru прокомментировал ситуацию вокруг скандала с квартирой и заявил, что артистка не сталкивается с "отменой".

Он признал, что история стала серьезным эмоциональным испытанием для певицы, однако отметил, что ее концертная деятельность продолжается в обычном режиме.

По словам Пудовкина, залы полны, а публика тепло принимает Долину, выражая поддержку.

"Люди реагируют по-разному. Безусловно, справедливость нужна для всех. Но устраивать самосуд и публичную охоту — это уже беспредел. Что же касается концертов: посмотрите на реакцию публики и зал. Аншлаг", — заявил Пудовкин.

Напомним, певица Лариса Долина смогла через суд вернуть себе проданную квартиру после того, как, по ее словам, стала жертвой мошенников. Однако покупательница жилья, Полина Лурье, осталась и без квартиры, и без 112 миллионов рублей, которые за нее заплатила. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Многие сочувствуют Лурье, называя ее "пострадавшей стороной", а в адрес Долиной звучат требования "отмены", некоторые компании объявляют ей бойкот.

Свое мнение высказал и депутат Виталий Милонов. Он отметил, что, безусловно, жалко и саму Долину, которая "была введена в заблуждение". Однако, по его словам, певица находится в здравом уме и совершила "жуткую ошибку". Милонов считает, что Полина Лурье должна получить свои деньги назад.