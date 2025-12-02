Погребняк высказалась о квартире Долиной: "Влиятельные люди помогли решить этот вопрос"

Светская львица и блогер Мария Погребняк в беседе с Teleprogramma.org возмутилась двойным стандартам в нашей стране. По мнению Погребняк, именно это обстоятельство сыграло на руку Ларисе Долиной. Вряд ли бы проданную квартиру удалось вернуть простому человеку с улицы.

Мнение Марии Погребняк

Мария Погребняк прокомментировала 'кейс Ларисы Долиной'. Блогер дала понять, что до предела возмущена ситуацией. И ей искренне жаль женщину, купившую квартиру у певицы.

"Лариса Долина отдала деньги мошенникам, а женщина купила у нее на свои кровные квартиру. Если вы хотите аннулировать сделку, то тогда верните покупательнице деньги, а Долиной — квартиру. Если так не получается — хорошо, оставьте женщине квартиру. А Долина пусть судится с теми, кому отдала деньги. Почему человек, который вообще не причастен к этой схеме, должен страдать?" — задалась вопросом Погребняк.

Мария Погребняк добавила, что ей надоело наблюдать за двойными стандартами, которые присутствуют буквально во всем. Она собирается даже написать пост на эту тему в личном блоге.

"Если у тебя есть крыша, можно все. Сто процентов, Ларисе Долиной влиятельные люди помогли решить этот вопрос. Будь это любой человек с улицы, не думаю, что ему бы вернули квартиру. Публичный человек должен стать примером для нашей молодежи. А какой пример? У кого есть связи, им все можно? Честно, уже просто надоели двойные стандарты во всем", — добавила Мария Погребняк.

Что случилось с Долиной?

Певица Лариса Долина спровоцировала громкий скандал после истории с продажей квартиры в Хамовниках. Звезда выручила за недвижимость 112 млн рублей. А потом пошла в суд и заявила, что продала квартиру, поддавшись на уговоры аферистов, которые требовали с нее деньги.

Суд аннулировал сделку. Долиной вернули квартиру и деньги. Но осталась ни с чем покупательница. Поднялась волна гнева. Люди сдают билеты на концерты Долиной. Певице отказали в государственном гранте на сумму 76,6 млн рублей.

Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в том, что Ларису Долину обманули мошенники. Он хорошо знает певицу и утверждает, что это не тот человек, которого можно легко обвести вокруг пальца.

А вы согласны с Марией Погребняк? Ответьте в комментариях.