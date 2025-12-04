Депутат Останина высказалась о Долиной: "Концерты она свои дает как человек вменяемый"

Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала скандал с Ларисой Долиной. Она дала понять, что удивлена поведением певицы и ее попыткой отмолчаться. Нина Останина считает, что нужно срочно выработать тактику действий в подобных ситуациях, чтобы история Долиной больше не повторилась.
Что сказала Останина о Долиной
Нина Останина дала понять, что не верит в то, что Лариса Долина так легко и просто могла попасть на удочку мошенников. По крайней мере, на своих концертах певица ведет себя как вполне разумный и вменяемый человек. Что же могло с ней произойти? Вопрос риторический.
"Долина присвоила себе не только возврат на квартиру, но и, с другой стороны, не вернула деньги покупателю… Не должен покупатель добросовестный страдать от того, что здесь была применена мошенническая схема. Я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Концерты она свои дает как человек вменяемый… Справедливость должна быть восстановлена", — сказала Нина Останина.
Что произошло с Ларисой Долиной?
Певица Лариса Долина спровоцировала невиданный хейт в свой адрес. Звезда продала квартиру, а затем обратилась в суд и заявила, что купля-продажа состоялась под влиянием неких мошенников. Суд сделку аннулировал и обязал покупательницу вернуть Ларисе Александровне деньги. Квартира тоже была передана в собственность Долиной.
Общественность такой разворот событий возмутил до глубины души. Скандал набирает обороты. Люди считают, что Долина должна вернуть деньги покупательнице.
Многие не верят, что певица стала жертвой мошеннической схемы. Не такое реноме у Долиной в обществе. Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в том, что Долину могли обвести вокруг пальца какие-то люди.
А светская львица и блогер Мария Погребняк в беседе с Teleprogramma.org заявила, что Долина вернула себе квартиру и деньги, благодаря неким влиятельным людям.
