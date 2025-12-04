Депутат Останина высказалась о Долиной: "Концерты она свои дает как человек вменяемый"

Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала скандал с Ларисой Долиной. Она дала понять, что удивлена поведением певицы и ее попыткой отмолчаться. Нина Останина считает, что нужно срочно выработать тактику действий в подобных ситуациях, чтобы история Долиной больше не повторилась.

Что сказала Останина о Долиной

Нина Останина дала понять, что не верит в то, что Лариса Долина так легко и просто могла попасть на удочку мошенников. По крайней мере, на своих концертах певица ведет себя как вполне разумный и вменяемый человек. Что же могло с ней произойти? Вопрос риторический.