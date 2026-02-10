Муж Бородиной разнервничался из-за критики: "Мозги свои найдите"

Николай Сердюков вновь попал под огонь хейтеров. Поводом стал его нежный пост о Ксении Бородиной, который обернулся шквалом насмешек. Сердюков не стал молчать.

Любовь, Москва и спешка по работе

Николай Сердюков признался, что обожает путешествовать вместе с Ксенией Бородиной. По его словам, так ему не нужно "ловить ее по всей Москве", где она постоянно куда-то спешит по работе. Романтическое признание тут же попало в обсуждения и вызвало живой отклик у подписчиков.

Комментаторы предположили, что у Николая масса свободного времени. Они решили, что именно поэтому он может беззаботно колесить по миру вместе с любимой. В комментариях это превратилось в повод для насмешек и нападок. Сердюкову посоветовали найти работу, чтобы не сидеть и не ждать жену.

Что ответил Сердюков на нападки хейтеров

Ответ Сердюкова не заставил себя долго ждать. Николай дал понять, что в подобных советах не нуждается. Он отреагировал на комментарий подписчика и ясно обозначил свою позицию. Его ответ прозвучал прямолинейно и уверенно.

"Вы мозги свои найдите, а потом рассказывайте мне про мою работу", — поставил Сердюков на место хейтера.

Так блогер показал, что не намерен подстраиваться под ожидания чужих людей. Он не стал оправдываться за свои поездки, отношение к работе и время, которое проводит с Ксенией.

Почему Сердюкова все время хейтят

Третий по счету муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков часто становится объектом для насмешек в Сети. Его считают неровней Бородиной и приспособленцем. Сердюков не так давно и сам признавался, что деньги в их семье зарабатывает жена.

На днях над Сердюковым хохотали, узнав, что он сбежал со съемок психологического реалити-шоу ТНТ "Мастер игры", когда узнал, что в нем участвует Курбан Омаров. Ксения Бородина немедленно встала на защиту мужа. Телезвезда дала понять, что Николай поступил правильно. Он решил не хайпиться на своей семье.

А журналист Отар Кушанашвили в своем шоу "Каково?!" пожалел Бородину. Он заявил, что та живет в настоящем аду из-за Сердюкова, поскольку постоянно должна оправдываться в Сети за свой выбор.

А вы как считаете, Сердюков прав, поставив хейтера на место? Ответьте в комментариях.