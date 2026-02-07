"Сила семьи": Бородина заступилась за Сердюкова, сбежавшего со съемок из-за Курбана

Разборки вокруг Ксении Бородиной снова стали главным сериалом светской хроники. На этот раз в центре внимания оказался ее нынешний муж Николай Сердюков. Он ретировался со съемок шоу "Мастер игры", узнав, что на площадке ему придется встретиться с Курбаном Омаровым.

Ксения Бородина поддержала мужа

Телеведущая Ксения Бородина открыто встала на сторону нынешнего супруга. Она поддержала любимого в соцсетях. Ксения опубликовала ролик, где Николай весело танцует на концерте Сосо Павлиашвили и подпевает его хит "Не гадайте на любовь".

Под ним Ксения Бородина написала о своем отношении к семье. И о том, что ее главная ценность — это умение поддержать друг друга.

"Сила семьи в том, что ей можно доверять и в радости, и в беде. Когда родные не дают в обиду и не поддаются соблазну хайпа, они сохраняют самое дорогое — доверие, честь и мир, в котором хочется жить. Люблю тебя…" — написала Бородина.

Третий брак Бородиной и непростое прошлое

Сердюков — третий супруг телеведущей. До него Ксения дважды проходила через официальный штамп в паспорте и непростые расставания. Ранее она была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым, от которого растит дочь Марусю. Этот союз казался образцовым, но не выдержал испытаний временем.

Второй избранник звезды — тот самый Курбан Омаров, отец ее младшей дочери Теоны. Их брак активно обсуждали, а семья регулярно попадала в новости. Пара рассталась в 2021-м, и Курбан очень быстро объявил об отношениях с новой пассией. Предприниматель женился на косметологе Валерии. Прошлой зимой в семье появился сын Адам.

Тяжелый развод и новое доверие

Для Ксении тот развод оказался болезненным. По словам близких к ситуации, Бородина долго отходила от разрыва. Она не спешила снова строить личную жизнь и тщательно берегла свои границы. Вновь довериться мужчине она смогла лишь год назад, встретив Сердюкова на съемках "Последнего героя". Именно этот роман сейчас стал ее главным тылом и поводом для новых споров в сети.

Николай Сердюков рассказывал, как покорил телезвезду. Он отпустил удачную шутку, на которую отреагировала Ксения Бородина.

Ранее мы рассказывали, что в Марокко начались съемки нового сезона психологического шоу ТНТ "Мастер игры". В них должен был принять участие Николай Сердюков. Но он буквально сбежал из отеля в Марракеше, когда узнал, что туда же прибыл и бывший муж Бородиной Курбан Омаров. Встреча с ним в планы Николая явно не входила.

Когда видео со сбежавшим с двумя чемоданами Сердюковым появилось в Сети, Николая начали предсказуемо хейтить.

