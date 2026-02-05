Муж Бородиной сбежал со съемок шоу из-за Курбана Омарова

Николай Сердюков решил, что не выдержит конкуренции с Курбаном Омаровым. Они поспешно сел в минивэн и покинул отель в Марракеше. Именно здесь на днях стартовали съемки нового сезона шоу ТНТ "Мастер игры".

Чего испугался Сердюков?

Третий по счету муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков должен был стать участником шоу "Мастер игры". И даже прибыл в Марокко на съемки. Но как сообщается, он выбыл из команды еще до начала съемок.

В Сети появились кадры, запечатлевшие, как Сердюков с двумя огромными чемоданами грузится в минивэн и исчезает. По некоторым данным, все случилось после того, как Николай увидел в отеле бывшего мужа Бородиной, Курбана Омарова. Встреча со своим предшественником, видимо, не входила в планы Сердюкова. И он предпочел "раствориться в тумане".

Когда поженились Бородина и Сердюков?

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились летом 2025 года. Познакомилась пара на съемках реалити-шоу "Последний герой". Сердюков не так давно вспоминал, как зацепил звезду. Он отпустил шутку, на которую отреагировала Бородина.

Их роман развивался стремительно. Сердюков быстро переехал жить в особняк Бородиной. А затем и сделал ей предложение.

В Сети Сердюкова упорно считают альфонсом. На эту тему непрерывно шутят. Его считают приспособленцем, который продвигается за счет богатой и знаменитой жены. Сердюков вместе с Бородиной принимал участие в шоу "Сокровища императора" и показал себя не с лучшей стороны. Он истерил из-за каждой мелочи. Ксении приходилось ставить Николая на место и оправдываться за его поведение.

Ранее мы сообщали, что в Марокко начались съемки нового сезона психологического реалити-шоу "Мастер игры" телеканала ТНТ.

