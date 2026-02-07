Кушанашвили поддержал Бородину: "Понимаю, в каком аду она живет, выйдя замуж за этого Колю"

Новый выпуск проекта 'Каково?!' Отара Кушанашвили обернулся неожиданным камбэком в нулевые. Заодно журналист затронул семейную жизнь Ксении Бородиной и ее мужа Николая. Он признался, что ему жаль Ксению.

Окна в прошлое: Бородина играет иностранку

В свежем выпуске своего проекта "Каково?!" Отар Кушанашвили вспомнил, каким было телевидение в нулевых. С особой теплотой он показал отрывок из ток-шоу "Окна" с участием Ксении Бородиной. В том выпуске еще никому не известная Бородина изображала иностранку, которая ищет мужчину из России.

Отар подчеркнул свою особую симпатию к звезде. Он вспомнил, как тепло они общались когда-то в Астане.

"Я желаю ей всего хорошего, и понимаю, в каком аду она живет, выйдя замуж за этого Колю, какого-то неведомого, об которого каждый житель планеты Земля вытирает ноги…" — сказал Отар Кушанашвили.

Насмешки над Николаем Сердюковым

Николай Сердюков действительно часто подвергается насмешкам из-за разного статуса с Ксенией Бородиной. Говорят, телеведущая зарабатывает в тридцать раз больше избранника. У Николая, по слухам, даже нет собственной недвижимости.

При этом именно Ксения помогла мужу с карьерой. Звезда оформила его директором бизнеса своей мамы.

"Деньги в нашей семье зарабатывает Бородина", — открыто признавался 37-летний Николай.

На днях Сердюков спровоцировал новый приступ хохота над собой, сбежав со съемок шоу телеканала ТНТ "Мастер игры". По Сети разлетелись кадры, на которых видно, как Сердюков с двумя огромными чемоданами улепетывает из отеля в Марракеше. Оказалось, что Сердюков узнал, что вместе с ним в реалити-шоу будет сниматься бывший муж Бородиной Курбан Омаров и предпочел ретироваться.

После разразившегося хейта в Сети Бородина немедленно встала на защиту мужа. Она поддержала Николая и публично призналась ему в любви.

