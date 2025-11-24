Милонов — о появлении Диброва в расстегнутых штанах: "Он сошел с ума"

Депутат Виталий Милонов прокомментировал фееричное появление телеведущего Дмитрия Диброва на людях. Шоумен позволил себе предстать в штанах с расстегнутой ширинкой. Милонов на это заявил, что Диброва нужно изолировать от общества.

Что сказал Милонов о Диброве

Виталий Милонов дал понять, что находится в состоянии легкого шока от того, что увидел. Он призвал соответствующие органы дать оценку произошедшему. Милонов был вне себя.

"Очень жаль, что некогда популярный человек скатился до такого скотского состояния", — сказал депутат в эфире программы НТВ 'Ты не поверишь!'.

Милонов считает, что инцидент должен послужить поводом к проверке психического здоровья Диброва. Депутат заподозрил, что у телеведущего есть некие отклонения. И он нуждается в специальной помощи.

"Возможно, деменция, возможно, осуждать его нельзя в силу того, что он сошел с ума. Его нужно отправить, соответственно, в Кащенко лечиться, принимать процедуры. На свободу в любом случае Диброва выпускать нельзя. Он должен быть изолирован. Это Дибров, понимаете? Дибров без штанов", — добавил Виталий Милонов.

Что произошло?

Дмитрий Дибров не так давно предстал перед поклонниками в совершенно новом свете. Сеть облетели кадры видео, на которых пожилой телеведущий предстал в штанах с расстегнутой ширинкой. Сам Дибров заявил, что не видит в этом ничего криминального. Мол, кому из мужчин не говорили, что нужно застегнуть 'там'.

А хорошая знакомая Диброва, актриса Эвелина Бледанс, поддержала его. По мнению звезды, телеведущий не сделал ничего плохого.

