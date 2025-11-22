Бледанс оправдала Диброва после скандала с расстегнутыми брюками: "Он ничего не делал такого"

Эвелина Бледанс сделала заявление по поводу поведения Дмитрия Диброва. Мнение актрисы идет вразрез с тем, что ранее высказывали звезды шоу-бизнеса. Бледанс дала понять, что готова поддерживать любые демарши Диброва.

Что сказала Бледанс про Диброва

Эвелина Бледанс прокомментировала неприличный жест Дмитрия Диброва. Телеведущий предстал на публике в штанах с расстегнутой ширинкой и вел себя довольно демонстративно. Бледанс дала понять, что не видит в этом ничего страшного.

"Он ничего не делал такого, что бы нарушило закон Российской Федерации. Просто его, уважаемого человека, подловили за интимными делами, а он не успел спрятать", — оправдала Диброва Бледанс.

Она добавила, что благодаря этому видео, все узнали, что Полина любила мужа не только за интеллект. Но и за кое-что другое.

Предложение Диброва Полине: будет или нет?

Эвелина Бледанс высказалась и на тему, которая последнее время муссируется в Сети. Якобы Дмитрий Дибров в новогоднюю ночь вновь предложит Полине стать его женой. Эвелина считает, что такое развитие событий вполне возможно.

А вот сама Полина Диброва дала понять, что подобные домыслы не имеют ничего общего с реальным развитием событий. На новости о предложении от бывшего мужа Полина отреагировала смехом. У нее отношения с Романом Товстиком. Известно, что пара живет вместе с деревне Лапино.

Дмитрий Дибров на днях тоже прокомментировал свое появление на людях в непотребном виде. Он дал понять, что не видит в этом ничего особенного. Мол, каждому мужчине хотя бы раз в жизни говорили, что ему нужно застегнуть ширинку.

А вы как считаете, Эвелина Бледанс права? Ответьте в комментариях.

По материалам Woman.ru.