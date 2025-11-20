Кушанашвили — о Диброве с "расстегнутыми штанами": "Позволять так себе появляться на людях — это не уважать себя"

Шоумен Отар Кушанашвили не может понять, почему Дмитрий Дибров оказался в такой нелепой ситуации. Телеведущего засняли в штанах с "расстегнутой ширинкой" в компании некой молодой дамы. Вел себя бывший муж Полины Дибровой достаточно вызывающе и, кажется, как считают пользователи Сети, был навеселе.

Что Кушанашвили говорил о Диброве

Отар подметил, что развод шоумена стал для него большим испытанием: теперь он чувствует свою ненужность и одиночество. Тем более что 36-летняя Полина тут же нашла мужу замену, закрутив с миллиардером Романом Товстиком. Тот на 15 лет младше Диброва — богат и щедр.

Говоря о своем сопернике, Дмитрий уже сравнил Товстика с "лысеющей фасолью", вызвав смех у Полины. Та заявила, что просто обожает фасоль.

Кушанашвили дал понять, что поведение Диброва показало лишь то, что он потерял свое интеллектуальное "лицо". Яна Поплавская и вовсе подметила, что не решилась бы пожать Дмитрию руку после того, как тот при всех поправлял ширинку.

"Он старый человек. Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Он одинокий. Он не может понять, почему его бросила Полина. Я вижу одинокого, никому не нужного человека. Даже, похоже, самому себе. Надеюсь, все обойдется", — подметил Кушанашвили в шоу "Каково?!".

Планы Диброва

Сам шоумен намерен продать шикарный особняк, в котором он жил вместе с женой Полиной. Стоимость коттеджа внушительная — 570 млн рублей. Похоже, что Дибров не хочет соседствовать с экс-возлюбленной и его новым ухажером.

Так, Полина поселилась неподалеку от своего старого дома, выбрав коттедж в аренду поскромнее. Говорили, что именно Товстик оплачивает дом своей любовницы. Но Диброва заявила, что арендовала коттедж у своей приятельницы.

