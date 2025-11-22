Полина Диброва отреагировала на новости о предложении руки и сердца от бывшего мужа

Стало известно о реакции Полины Дибровой на новости о том, что бывший муж готовится сделать ей предложение. Полина молчать не стала. Как она дала понять, что происходит в ее жизни?

Реакция Полины Дибровой на новости о воссоединении с бывшим мужем

На днях один из телеграм-каналов со ссылкой на анонимный источник распространил информацию о готовящемся воссоединении Полины и Дмитрия Дибровых. Якобы телеведущий намерен сделать бывшей жене предложение руки и сердца в новогоднюю ночь. Масла в огонь подлил адвокат Добровинский.

Он заявил, что Дибров удивит всех именно в новогоднюю ночь. Паззл в голове у многих сложился моментально и естественно. Конечно же, речь идет о предложении Полине!

А вот сама Полина, как сообщает kp.ru, от такой новости слегка опешила. Она даже не нашлась, что сказать. А только рассмеялась, давая понять, что эти домыслы не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Полина Диброва рассталась с Романом Товстиком?

Тот же телеграм-канал сообщил, что Полина Диброва разорвала отношения с Романом Товстиком. Но и это, как выяснилось, неправда. Полина и Роман вместе, но не афишируют это в силу личных причин.

Они вместе снимают дом в деревне Лапино. С Полиной и Романом живут ее сыновья от брака с телеведущим. У Товстика впереди два суда: 3 и 18 декабря. Первый связан с детьми, второй — по разделу имущества.

Накануне адвокат Катя Гордон заявила, по какой причине перестала сотрудничать с Еленой Товстик. Она поняла, что цель Елены вернуть мужа, а в этом деле юрист не помощник. Катя заявила, что она не психолог и не психиатр, чтобы решать такую задачу.

Где сейчас находится Полина Диброва

Полина Диброва в эти дни находится в Индии. Она снимается в реалити-шоу. А вот Дмитрий Дибров улетел на Бали. Случилось это после скандала с расстегнутыми штанами, в которых пожилой телеведущий предстал на публике.

По версии Алены Кравец, которую она выдвинула в беседе с Teleprogramma.org, побег Диброва на Бали не связан со скандалом. Телеведущему нужно просто остыть после развода с женой.

А вы как думаете, могут воссоединиться Полина и Дмитрий Дибровы? Ответьте в комментариях.