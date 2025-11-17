Дибров объяснился после скандала: "Ну кому из вас не говорили: "Эй, застегни там"

Телеведущий Дмитрий Дибров высказался по поводу скандала, в который угодил на днях. Дибров объяснил, каким образом предстал на публике в странном виде, с расстегнутыми брюками. Что сказал известный телеведущий?

Заявление Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров не стал отмалчиваться по поводу истории, героем которой он стал. Дмитрий Александрович прокомментировал свое появление в непотребном виде. Он объяснил, что за дама сопровождала его, женатого на тот момент мужчину.

"Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой?! Ну кому из вас не говорили: 'Эй, застегни там. Так же и я…" — высказался Дмитрий Дибров в личном блоге.

Дибров заявил, что не знаком с девушкой. Он просто помог ей, поднес сумку. А кадры, которые были распространены в Сети, телеведущий назвал вмешательством в его личную жизнь.

"Никакого контакта у нас не было, даже зрительного. Я подношу ее сумку и ухожу. Но кто-то врывается в мою личную жизнь", — добавил Дибров.

Что за скандал случился с Дибровым?

На днях в Сети распространилось видео с участием Дмитрия Диброва. Знаменитый телеведущий появился в кадре в непотребном виде, у него была расстегнута ширинка на брюках. К тому же Дибров был в обществе незнакомки.

Сообщалось, что с ней он приехал на некую фривольную вечеринку. Видео было записано летом. На тот момент Дибров был еще женат.

На видео отреагировала бывшая жена Диброва. Полина дала понять, что пребывает в легком шоке от увиденного. Но уточнила, что находится 'в принятии'.

Дмитрий Дибров после скандала улетел на Бали. А гонорары телеведущего на фоне истории с расстегнутыми брюками выросли в два раза.

В сентябре этого года Дмитрий Дибров и его жена Полина официально разошлись. Пара прожила в браке шестнадцать лет. У Дибровых три сына. Поводов для развода стал адюльтер Полины с женатым соседом, бизнесменом Романом Товстиком.

