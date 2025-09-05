Михалков официально представил Ефремова на сборе труппы своего театра: “Судьба его многому научила”

Никита Михалков. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Михалков высказался о Ефремове: «Многие вещи он сумел переосмыслить»

Известный режиссер Никита Михалков взял под свое крыло актера Михаила Ефремова. Михалков официально представил Ефремова на сборе труппы театра "Мастерская '12' Никиты Михалкова". Он произнес трогательную речь в поддержку артиста.

Что Михалков сказал о Ефремове

Прессу на сбор труппы не пригласили. Но после театр разослал релиз. Центральную часть в нем занимала речь Никиты Михалкова о Михаиле Ефремове.

Режиссер объяснил свое решение пригласить в труппу оступившегося актера. Никита Сергеевич считает, что Ефремов переосмыслил многие моменты в своей жизни после трагедии. И теперь актер готов выйти к зрителям.

"Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить", — цитирует MK.RU речь Никиты Михалкова на сборе труппы.

Михаил Ефремов. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Михалков добавил, что не сомневается в таланте Ефремова. Режиссер выразил уверенность в том, что работа в театре принесет пользу и Михаилу Олеговичу, и театру, и зрителям. К репетициям актер приступит совсем скоро.

Когда Михаил Ефремов выйдет на сцену

Михаил Ефремов сыграет одну из главных ролей в спектакле 'Без свидетелей'. Его партнершей по сцене станет дочь Никиты Михалкова, актриса Анна Михалкова. Премьера постановки с участием Ефремова состоится в феврале 2026 года.

Михаил Ефремов будущей зимой впервые после паузы в несколько лет выйдет на сцену. Как его встретит публика? Пока можно только догадываться.

Что случилось с Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов несколько лет назад стал виновником громкого ДТП. В результате спровоцированной артистом аварии погиб человек. Было возбуждено уголовное дело.

В 2020 году суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам заключения в колонии. Актер отбыл половину этого срока. В апреле этого года Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО.

Как сейчас живет Михаил Ефремов

Сейчас Михаил Ефремов занимается восстановлением своего здоровья. Недавно стало известно, что он развелся с пятой женой, Софьей Кругликовой. Теперь ему предстоит раздел имущества с бывшей супругой.

На днях о своем отце сделал заявление сын Ефремова Никита Ефремов. Он сказал, что у актера все хорошо. По словам Никиты, его отец готовится к работе.

