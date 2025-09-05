Михалков официально представил Ефремова на сборе труппы своего театра: “Судьба его многому научила”

Прессу на сбор труппы не пригласили. Но после театр разослал релиз. Центральную часть в нем занимала речь Никиты Михалкова о Михаиле Ефремове.
Режиссер объяснил свое решение пригласить в труппу оступившегося актера. Никита Сергеевич считает, что Ефремов переосмыслил многие моменты в своей жизни после трагедии. И теперь актер готов выйти к зрителям.
"Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить", — цитирует MK.RU речь Никиты Михалкова на сборе труппы.
Михалков добавил, что не сомневается в таланте Ефремова. Режиссер выразил уверенность в том, что работа в театре принесет пользу и Михаилу Олеговичу, и театру, и зрителям. К репетициям актер приступит совсем скоро.
Михаил Ефремов сыграет одну из главных ролей в спектакле 'Без свидетелей'. Его партнершей по сцене станет дочь Никиты Михалкова, актриса Анна Михалкова. Премьера постановки с участием Ефремова состоится в феврале 2026 года.
Михаил Ефремов будущей зимой впервые после паузы в несколько лет выйдет на сцену. Как его встретит публика? Пока можно только догадываться.
Что случилось с Михаилом Ефремовым
Михаил Ефремов несколько лет назад стал виновником громкого ДТП. В результате спровоцированной артистом аварии погиб человек. Было возбуждено уголовное дело.
В 2020 году суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам заключения в колонии. Актер отбыл половину этого срока. В апреле этого года Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО.
Как сейчас живет Михаил Ефремов
Сейчас Михаил Ефремов занимается восстановлением своего здоровья. Недавно стало известно, что он развелся с пятой женой, Софьей Кругликовой. Теперь ему предстоит раздел имущества с бывшей супругой.