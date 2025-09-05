Михалков официально представил Ефремова на сборе труппы своего театра: “Судьба его многому научила”

Михалков добавил, что не сомневается в таланте Ефремова. Режиссер выразил уверенность в том, что работа в театре принесет пользу и Михаилу Олеговичу, и театру, и зрителям. К репетициям актер приступит совсем скоро.

Когда Михаил Ефремов выйдет на сцену

Михаил Ефремов сыграет одну из главных ролей в спектакле 'Без свидетелей'. Его партнершей по сцене станет дочь Никиты Михалкова, актриса Анна Михалкова. Премьера постановки с участием Ефремова состоится в феврале 2026 года.

Михаил Ефремов будущей зимой впервые после паузы в несколько лет выйдет на сцену. Как его встретит публика? Пока можно только догадываться.

Что случилось с Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов несколько лет назад стал виновником громкого ДТП. В результате спровоцированной артистом аварии погиб человек. Было возбуждено уголовное дело.

В 2020 году суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам заключения в колонии. Актер отбыл половину этого срока. В апреле этого года Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО.

Как сейчас живет Михаил Ефремов

Сейчас Михаил Ефремов занимается восстановлением своего здоровья. Недавно стало известно, что он развелся с пятой женой, Софьей Кругликовой. Теперь ему предстоит раздел имущества с бывшей супругой.

На днях о своем отце сделал заявление сын Ефремова Никита Ефремов. Он сказал, что у актера все хорошо. По словам Никиты, его отец готовится к работе.