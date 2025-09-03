Как живет Ефремов на фоне сообщений о разводе с Кругликовой: ездит в санаторий, поселился в загородном доме

В окружении Михаила Ефремова сообщили о том, что тот официально развелся с женой Софьей Кругликовой. При этом сам актер никаких комментариев пока не давал.

У Ефремова появилась другая женщина

В СМИ много писали о том, что еще во время отбывания срока в колонии у 61-летнего Ефремова появилась другая женщина. Она не раз навещала его в тюрьме. Им даже выделяли комнату для свиданий. Якобы с этой особой актер встречался на съемной квартире еще до своего заключения.

В апреле 2025 года Михаил Олегович вышел из тюрьмы по УДО. В колонию он попал за ДТП со смертельным исходом. В заключении Ефремов провел более четырех лет. А затем вернулся домой к пятой жене. Однако летом Михаил съехал от Софьи Кругликовой.

"Михаил развелся со своей последней женой. Они часто ссорились, а после его выхода из колонии их отношения окончательно испортились. Сейчас официально поставлена точка", — рассказали kp.ru в окружении Ефремова.

Как живет Ефремов после колонии

Какое-то время актер восстанавливал здоровье в санатории в Кисловодске. В настоящее время у Михаила Олеговича обострились хронические заболевания. На здоровье актера сказалось и его пребывание в колонии. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

В санатории Ефремов выбрал себе программу восстановления на фоне бронхолегочных заболеваний. Актер даже согласился бросить курить. Говорят, единственное, что волнует Михаила Олеговича на свободе, так это его здоровье.

От Софьи Кругликовой у Ефремова есть трое детей: 20-летняя Вера, 18-летняя Надежда и 15-летний Борис. По слухам, актер был вынужден переехать в загородный дом. А вот его жена осталась в их московской квартире.