Как Михаил Ефремов возвращается в профессию: письмо Михалкову, зачисление в театр, роль негодяя

Три месяца назад 61-летний Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО. Вопреки слухам Ефремов не побежал на съемки сериалов, многочисленные сценарии которых он получает.
Актера взяли в штат театра. "Телепрограмма" рассказывает, как артист будет возвращаться в профессию.
Шанс достойно вернуться
В начале 80-х народные артисты Никита Михалков и Олег Ефремов снимались вместе в картине "Инспектор ГАИ". Они хорошо знали друг друга, общались. Спустя четверть века режиссер Никита Михалков снял сына Олега Николаевича в своем фильме "12" - Михаил Ефремов сыграл присяжного заседателя номер 8.
Михаил сыграл множество персонажей веселого нрава. Но для возвращения нужна роль, полная боли и драмы. Фото: кадр из фильма "12"
Почти через 20 лет после тех съемок Михаил Олегович обратился к Никите Сергеевичу с просьбой помочь с работой. После того как Ефремов вышел из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом, он написал знаменитому режиссеру письмо.
Актер рассказал о том, как изменился, что хочет начать новую жизнь. Письмо Никиту Сергеевича тронуло, и он дал Ефремову шанс на новую жизнь в профессии - взял его в штат своего театра "Мастерская 12".
Теперь Ефремов в труппе, будет получать ежемесячно заработную плату. Кстати, письмо Михалкову от Ефремова мог передать друг последнего - Сергей Гармаш, который играет в "Мастерской 12" как приглашенный артист.
"Он сейчас восстанавливается. Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра. Потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером", - сказал Михалков в кулуарах недавнего Питерского международного экономического форума.
Первая роль
Одним из первых спектаклей Михаила Ефремова в театре станет постановка по сценарию Никиты Михалкова "Без свидетелей". В 1983 году вышел одноименный фильм Михалкова - психологическая драма по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля", где главные роли исполнили Михаил Ульянов и Ирина Купченко.
Ефремову предстоит сыграть роль откровенного негодяя, беспринципного труса - он предает некогда любимую женщину, сына, совершает массу подлостей ради спасения своей шкуры.
Напарницей Ефремова в спектакле станет старшая дочь маэстро Михалкова Анна Михалкова. Возможно, в будущем нас ждут и режиссерские работы Ефремова - до колонии он не только играл как приглашенный актер в театре "Современник", но и поставил там как режиссер спектакль "Дюма" по пьесе Ивана Охлобыстина.
В личной жизни 61-летнего Михаила Ефремова кипят нешуточные страсти. Обсуждают, что пассия из прежней лихой жизни Ефремова, 41-летняя актриса театра "Современник" Дарья Белоусова, навещала его в колонии. Однако вернулся Михаил Ефремов не к ней, а в семью и к детям - видимо, жена пока еще прощает интрижки любвеобильному мужу.
Пятая жена Софья Кругликова смотрит на измену мужа сквозь пальцы. Фото: Global Look Press
Ефремов живет с 53-летней Софьей Кругликовой и их тремя детьми: 20-летней Верой, 18-летней Надеждой и 15-летним Борисом. Софья - дама строгих правил, известный звукорежиссер. Кругликова - доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и смежные дисциплины в Институте современного искусства.
И в академии музыки имени Гнесиных Софья Николаевна уважаемый человек - там она доцент кафедры музыкальной звукорежиссуры. Семья живет в шестикомнатной квартире площадью 148,5 кв. м в Плотниковом переулке в центре столицы.
"Михаил занимается сейчас восстановлением во всех смыслах. И здоровья - в первую очередь. Никакие съемки в кино не начаты - предложения, конечно, есть, но они пока не приняты. Человек идет своим новым путем", - рассказал "Телепрограмме" знакомый с ситуацией продюсер.
Так что если актер и выберет сценарий, то раньше следующего года сниматься не будет. Хотя продюсеры напирают: зрители будут смотреть все, что выйдет с этим актером. Одни продолжают его осуждать, другие поддерживают, но интересен он многим.
Напомним, за ДТП со смертельным исходом актер получил 7,5 года колонии общего режима. В июне 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения (в крови обнаружили следы наркотиков, алкоголь) на своем внедорожнике нарушил ПДД - через двойную сплошную врезался в автофургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров.
Мужчина от полученных травм скончался в больнице. Конец срока предполагался 30 декабря 2027 года. С учетом пребывания в СИЗО Михаил Ефремов отсидел больше половины и в апреле 2025-го вышел по УДО. Актер утверждает, что осознал свою вину, встал на путь исправления и больше никогда с него не свернет, не будет пить и водить машину. В общем, начал новую жизнь.