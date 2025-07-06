Как Михаил Ефремов возвращается в профессию: письмо Михалкову, зачисление в театр, роль негодяя

Почти через 20 лет после тех съемок Михаил Олегович обратился к Никите Сергеевичу с просьбой помочь с работой. После того как Ефремов вышел из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом, он написал знаменитому режиссеру письмо.

Актер рассказал о том, как изменился, что хочет начать новую жизнь. Письмо Никиту Сергеевича тронуло, и он дал Ефремову шанс на новую жизнь в профессии - взял его в штат своего театра "Мастерская 12".

Теперь Ефремов в труппе, будет получать ежемесячно заработную плату. Кстати, письмо Михалкову от Ефремова мог передать друг последнего - Сергей Гармаш, который играет в "Мастерской 12" как приглашенный артист.

"Он сейчас восстанавливается. Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра. Потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером", - сказал Михалков в кулуарах недавнего Питерского международного экономического форума.

Первая роль

Одним из первых спектаклей Михаила Ефремова в театре станет постановка по сценарию Никиты Михалкова "Без свидетелей". В 1983 году вышел одноименный фильм Михалкова - психологическая драма по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля", где главные роли исполнили Михаил Ульянов и Ирина Купченко.

Ефремову предстоит сыграть роль откровенного негодяя, беспринципного труса - он предает некогда любимую женщину, сына, совершает массу подлостей ради спасения своей шкуры.

Напарницей Ефремова в спектакле станет старшая дочь маэстро Михалкова Анна Михалкова. Возможно, в будущем нас ждут и режиссерские работы Ефремова - до колонии он не только играл как приглашенный актер в театре "Современник", но и поставил там как режиссер спектакль "Дюма" по пьесе Ивана Охлобыстина.

В личной жизни 61-летнего Михаила Ефремова кипят нешуточные страсти. Обсуждают, что пассия из прежней лихой жизни Ефремова, 41-летняя актриса театра "Современник" Дарья Белоусова, навещала его в колонии. Однако вернулся Михаил Ефремов не к ней, а в семью и к детям - видимо, жена пока еще прощает интрижки любвеобильному мужу.