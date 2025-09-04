Что предстоит поделить Михаилу Ефремову и Софье Кругликовой после развода: четыре квартиры в центре Москвы и особняк в Подмосковье

Актер Михаил Ефремов и его супруга, звукорежиссер Софья Кругликова, развелись официально. Пока Софья живет в их общей московской квартире, а вот Михаил Олегович — в загородном доме.
Всего их брак, зарегистрированный в 2002 году, продлился 23 года. Но рухнул под тяжестью проблем, нескольких лет ожидания и слухов о связи Михаила Олеговича с другой женщиной.
Из-за чего развелись Михаил Ефремов и Софья Кругликова
Пока супруги не комментировали слухи о своем разрыве. По традиции они предпочитают хранить молчание. Однако в СМИ неоднократно появлялась информация о разногласиях в их семье. Источники из окружения пары говорят, что чашу терпения Софьи Кругликовой переполнила новость о встречах Михаила Олеговича в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой. В СМИ писали, что там для влюбленных оборудовали спальню, ванну, кухню и телевизор.
Пара попалась, когда оставили автографы одному из осужденных. А он, видимо, показал их телеграм-каналу
Говорят, поведение артиста изменилось после кончины его матери, актрисы Аллы Покровской, в 2019 году. Спустя год произошло роковое ДТП, в котором погиб водитель грузовика Сергей Захаров.
Софья Кругликова поддерживала супруга в течение судебного процесса и после вынесения приговора о семи с половиной годах колонии общего режима. Именно в этот период в медиапространстве начали появляться слухи о новом увлечении Михаила Олеговича — актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.
В СМИ неоднократно писали, что Белоусова настойчиво добивалась внимания Михаила Ефремова. Она посвящала ему стихи, осыпала комплиментами и готова была на все ради него. Михаил Олегович не устоял перед такой настойчивостью.
Он снял для возлюбленной квартиру, которую она покинула после рокового ДТП. По некоторым сведениям, Дарья ждала актера из мест заключения, писала ему письма и приезжала на свидания.
Дарья Белоусова. Фото: Global Look Press
Михаил Ефремов вышел по УДО в апреле 2025 года, отбыв более половины срока. За время заключения его здоровье серьезно ухудшилось, обострились проблемы с легкими. Сообщается, что за ним продолжала ухаживать Софья Кругликова.
Но в кулуарах снова же поговаривают, что Белоусова поставила Ефремову условие: либо он разводится с женой, либо их отношения прекращаются.
Более того, ходят сплетни, что Михаил Олегович помог Дарье купить квартиру в Новой Москве. Иначе она так бы и скиталась по съемным углам…
Какую недвижимость поделят Кругликова и Ефремов
Но теперь Михаилу Олеговичу предстоит делить и имущество, нажитое в браке и не только. Какая-то недвижимость досталась артисту по наследству и не имеет отношения к его жене.
Как сообщает
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press
Кроме того, семья Ефремова-Кругликовой владеет 45-метровой квартирой на Большой Никитской, которая оформлена на супругу актера. Эта недвижимость расположена в здании, являющемся объектом культурного наследия, и оценивается примерно в 40 миллионов рублей. Также на имя Кругликовой зарегистрирован дом площадью 63 кв. м с земельным участком в шесть соток в Красногорском районе, который эксперты оценивают в 20 миллионов рублей.
Кроме того, Михаилу Ефремову принадлежит имущество, полученное по наследству и не являющееся совместно нажитым. По информации SHOT, в собственности актера находится 67-метровая квартира его матери на Никитском бульваре стоимостью 52 миллиона рублей, а также 123-метровая недвижимость на Тверской улице, перешедшая ему от дяди (90 миллионов рублей).
А вот делить двух детей супругам не придется. Дочери Вера и Надежда уже достигли совершеннолетия. Но с кем останется 15-летний Борис — большой вопрос.
Читайте также: