Что предстоит поделить Михаилу Ефремову и Софье Кругликовой после развода: четыре квартиры в центре Москвы и особняк в Подмосковье

Актер Михаил Ефремов и его супруга, звукорежиссер Софья Кругликова, развелись официально. Пока Софья живет в их общей московской квартире, а вот Михаил Олегович — в загородном доме.

Всего их брак, зарегистрированный в 2002 году, продлился 23 года. Но рухнул под тяжестью проблем, нескольких лет ожидания и слухов о связи Михаила Олеговича с другой женщиной.

Из-за чего развелись Михаил Ефремов и Софья Кругликова

Пока супруги не комментировали слухи о своем разрыве. По традиции они предпочитают хранить молчание. Однако в СМИ неоднократно появлялась информация о разногласиях в их семье. Источники из окружения пары говорят, что чашу терпения Софьи Кругликовой переполнила новость о встречах Михаила Олеговича в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой. В СМИ писали, что там для влюбленных оборудовали спальню, ванну, кухню и телевизор.

Пара попалась, когда оставили автографы одному из осужденных. А он, видимо, показал их телеграм-каналу SHOT, после чего информация о свиданиях стала достоянием общественности. Но проблемы в звездной семье начались гораздо раньше...

Говорят, поведение артиста изменилось после кончины его матери, актрисы Аллы Покровской, в 2019 году. Спустя год произошло роковое ДТП, в котором погиб водитель грузовика Сергей Захаров.

Софья Кругликова поддерживала супруга в течение судебного процесса и после вынесения приговора о семи с половиной годах колонии общего режима. Именно в этот период в медиапространстве начали появляться слухи о новом увлечении Михаила Олеговича — актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.

В СМИ неоднократно писали, что Белоусова настойчиво добивалась внимания Михаила Ефремова. Она посвящала ему стихи, осыпала комплиментами и готова была на все ради него. Михаил Олегович не устоял перед такой настойчивостью.

Он снял для возлюбленной квартиру, которую она покинула после рокового ДТП. По некоторым сведениям, Дарья ждала актера из мест заключения, писала ему письма и приезжала на свидания.