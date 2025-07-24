Любовница Ефремова купила квартиру в Новой Москве, пока тот был в колонии

Если актер Михаил Ефремов решится уйти от жены к любовнице, то ему есть где жить. Дарья Белоусова создала комфортные условия для актера, пока тот отбывал наказание в колонии.

Дарья Белоусова, как сообщает kp.ru, приобрела квартиру в строящемся доме в Новой Москве. Владелицей недвижимости она стала, когда Михаил Ефремов еще находился в колонии.

Сейчас Ефремов находится на грани развода с женой Софьей Кругликовой. Та было простила ему измену и даже ждала возвращения из колонии. Но потом поняла, что свою связь с любовницей ее благоверный не прервал. Появились подтверждения того, что Белоусова приезжала к Ефремову в тюрьму. И их свидание длилось долгих трое суток.