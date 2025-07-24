Любовница Ефремова купила квартиру в Новой Москве, пока тот был в колонии

Если актер Михаил Ефремов решится уйти от жены к любовнице, то ему есть где жить. Дарья Белоусова создала комфортные условия для актера, пока тот отбывал наказание в колонии.
Дарья Белоусова, как сообщает kp.ru, приобрела квартиру в строящемся доме в Новой Москве. Владелицей недвижимости она стала, когда Михаил Ефремов еще находился в колонии.
Сейчас Ефремов находится на грани развода с женой Софьей Кругликовой. Та было простила ему измену и даже ждала возвращения из колонии. Но потом поняла, что свою связь с любовницей ее благоверный не прервал. Появились подтверждения того, что Белоусова приезжала к Ефремову в тюрьму. И их свидание длилось долгих трое суток.
Дарья Белоусова. Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
О том, что Белоусова и Ефремов — любовники, стало известно еще в 2020-м году. Когда Михаил Ефремов совершил ДТП со смертельным исходом, после которого и угодил в тюрьму.
Встречаться с Белоусовой он начал за год до трагедии. На один из допросов Ефремова доставляли из съемной квартиры Белоусовой. После ЧП хозяйка жилища выселила Дарью. И начала ходить по ток-шоу с рассказами о квартирантке и ее тайном госте, Михаиле Ефремове.
Дарья Белоусова по сей день является любовницей Ефремова. И именно она стала причиной разлада в семье актера и его жены Софьи Кругликовой.
Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org заявляла, что Михаил Ефремов и Софья устали друг от друга за 23 года совместной жизни. А актер просто запал на более молодую женщину.
Читайте также: