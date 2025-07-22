Судьба Софьи Кругликовой: "А я оставила мужа-француза, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова"

Актер Михаил Ефремов и его пятая жена, звукорежиссер Софья Кругликова, решили расстаться после 23 лет брака. Об этом сообщает Телеграм-канал
Причиной вероятного разрыва пары называют слухи о встречах артиста с актрисой Дарьей Белоусовой во время пребывания Ефремова в колонии. СМИ называют Белоусову любовницей Михаила Олеговича.
На этой почве и не только Кругликова и Ефремов стали часто ссориться. И сейчас их брак может отправиться в тартарары.
По информации SHOT, источник, близкий к семье, сообщает, что официально развод пока не оформлен. Однако это лишь вопрос времени. Откладывать процесс супруги планируют из-за несовершеннолетних детей и нежелания привлекать излишнее внимание СМИ.
Будет очень жаль, если супруги расстанутся. С Ефремовым Софья Кругликова съела пуд соли и прошла огонь, воду и медные трубы…
Как ради Михаила Ефремова Софья Кругликова оставила мужа-француза
Михаил Ефремов и Софья Кругликова познакомились в начале 2000-х годов. Тогда Софья работала в Центральном доме актера и часто посещала одно столичное заведение, куда захаживал и Ефремов.
Вначале Кругликова не воспринимала его ухаживания всерьез, так как была замужем за программистом Режисом из Франции. В браке они прожили три года. При этом Софья разрывалась на две страны.
Однако со временем Кругликова сдалась под натиском Ефремова. А он меж тем спрашивал, выйдет ли женщина за него замуж, если он позовет. Софья ответила утвердительно.
"До Ефремова у меня был муж-француз, с которым я жила в Париже. Он не пил, дарил цветы каждый день, бегал за круассанами по утрам. А я его оставила, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова!
Я сама себе выбрала вот такое веселье с Ефремовым и живу в этом веселье!" - признавалась Софья Кругликова в 2009 году.
Но, вероятно, причиной развода супругов стала разница в карьерных устремлениях. Ведь Софья не желала отказываться от работы в Москве, а Режис не смог найти подходящую работу в России. Три года они пытались жить на два дома, но так и не смогли найти компромисс.
Дети и совместная жизнь
И в этот момент в ее жизни появился Михаил Ефремов, принесший с собой целый водоворот чувств… Кстати, влюбленные узаконили свои отношения, когда Кругликова уже была беременна третьим ребенком.
А спустя 15 лет после регистрации брака они обвенчались. У них трое общих детей: дочери Вера (20 лет) и Надежда (18 лет), а также сын Борис (15 лет).
Конечно, Софью и Михаила трудно назвать идеальной парой, но их отношения строились на взаимном притяжении противоположностей. Софья признавалась, что у них нет общих интересов, особенно в музыке.
Поскольку Михаил Олегович предпочитает спортивные передачи и разговорные радиостанции, а у нее совсем другие увлечения.
Софья Кругликова неоднократно пыталась приобщить мужа к здоровому образу жизни. Также пыталась увлечь его религией, однако это удавалось с переменным успехом
Говорят, поведение Михаила Ефремова ухудшилось после смерти его матери, актрисы Аллы Покровской, в 2019 году. А год спустя произошла трагическая авария, в которой погиб водитель грузовика Сергей Захаров.
Софья Кругликова поддерживала мужа во время судебного процесса и после вынесения приговора, когда Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Но как раз тогда в СМИ и появились слухи, что Михаил Олегович увлекся другой – актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.
Дарья Белоусова. Фото: Global Look Press
Источники говорили, что Белоусова буквально штурмом брала крепость по имени Михаил Ефремов. Посвящала ему стихи, делала комплименты, ради него была готова на все. И Михаил Олегович не устоял…
Он снял для возлюбленной квартиру, откуда она уехала после роковой аварии. По слухам, Дарья ждала актера из мест не столь отдаленных, писала ему письма и приезжала на свидания…
Михаил Ефремов вышел по УДО в апреле 2025 года, отбыв более половины срока. За время заключения его здоровье ухудшилось, обострились проблемы с легкими. Говорят, и в этот раз за ним ухаживала Софья Кругликова.
Но, видимо, Михаил Олегович бросился в омут чувств к молодой актрисе. Он ведь всегда всецело отдавался своей страсти…
Справка
Первой женой Михаила Ефремова стала актриса Елена Гальянова. По слухам, это фиктивный брак, поскольку Елене была нужна московская прописка. Они быстро развелись.
Вторую супругу – филолога Асю Воробьеву - актер отбил у Антона Табакова. Кстати, настоящее имя Аси – Асият Бикмухаметова. В этом браке родился сын Никита, впоследствии известный актер Никита Ефремов. К сожалению, спустя два года пара распалась.
Затем эстафету переняла Евгения Добровольская. В этом браке на свет появился сын Николай. Всего же союз продержался десять лет.
Четвертый раз Михаил Олегович женился на актрисе Ксении Качалиной. В 2000 году родилась их дочь Анна-Мария. У Ксении тоже были проблемы с алкоголем. К тому же поговаривали, что Качалина изменила Ефремову. А он не прощал неверности… Спустя пять лет супруги развелись.
Получается, самый длинный брак у Михаила Ефремова был с Софьей Кругликовой. Да и пока в их союзе не поставлена точка. Слухи о финале их брака могут быть сильно преувеличены.
Если, конечно, Михаил по-настоящему не влюбился в Дарью Белоусову… Как говорится, поживем-увидим…
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