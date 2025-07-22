Судьба Софьи Кругликовой: "А я оставила мужа-француза, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова"

Актер Михаил Ефремов и его пятая жена, звукорежиссер Софья Кругликова, решили расстаться после 23 лет брака. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT .

Причиной вероятного разрыва пары называют слухи о встречах артиста с актрисой Дарьей Белоусовой во время пребывания Ефремова в колонии. СМИ называют Белоусову любовницей Михаила Олеговича.

На этой почве и не только Кругликова и Ефремов стали часто ссориться. И сейчас их брак может отправиться в тартарары.

По информации SHOT, источник, близкий к семье, сообщает, что официально развод пока не оформлен. Однако это лишь вопрос времени. Откладывать процесс супруги планируют из-за несовершеннолетних детей и нежелания привлекать излишнее внимание СМИ.

Будет очень жаль, если супруги расстанутся. С Ефремовым Софья Кругликова съела пуд соли и прошла огонь, воду и медные трубы…

Как ради Михаила Ефремова Софья Кругликова оставила мужа-француза

Михаил Ефремов и Софья Кругликова познакомились в начале 2000-х годов. Тогда Софья работала в Центральном доме актера и часто посещала одно столичное заведение, куда захаживал и Ефремов.

Вначале Кругликова не воспринимала его ухаживания всерьез, так как была замужем за программистом Режисом из Франции. В браке они прожили три года. При этом Софья разрывалась на две страны.

Однако со временем Кругликова сдалась под натиском Ефремова. А он меж тем спрашивал, выйдет ли женщина за него замуж, если он позовет. Софья ответила утвердительно.

"До Ефремова у меня был муж-француз, с которым я жила в Париже. Он не пил, дарил цветы каждый день, бегал за круассанами по утрам. А я его оставила, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова! Я сама себе выбрала вот такое веселье с Ефремовым и живу в этом веселье!" - признавалась Софья Кругликова в 2009 году.

Но, вероятно, причиной развода супругов стала разница в карьерных устремлениях. Ведь Софья не желала отказываться от работы в Москве, а Режис не смог найти подходящую работу в России. Три года они пытались жить на два дома, но так и не смогли найти компромисс.

Дети и совместная жизнь

И в этот момент в ее жизни появился Михаил Ефремов, принесший с собой целый водоворот чувств… Кстати, влюбленные узаконили свои отношения, когда Кругликова уже была беременна третьим ребенком.