Судьба Софьи Кругликовой: "А я оставила мужа-француза, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова"

Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"

Как познакомились Софья Кругликова и Михаил Ефремов. Что известно о бывших женах артиста. И кого называют коварной разлучницей.

Содержание

Актер Михаил Ефремов и его пятая жена, звукорежиссер Софья Кругликова, решили расстаться после 23 лет брака. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

Причиной вероятного разрыва пары называют слухи о встречах артиста с актрисой Дарьей Белоусовой во время пребывания Ефремова в колонии. СМИ называют Белоусову любовницей Михаила Олеговича.

На этой почве и не только Кругликова и Ефремов стали часто ссориться. И сейчас их брак может отправиться в тартарары.

По информации SHOT, источник, близкий к семье, сообщает, что официально развод пока не оформлен. Однако это лишь вопрос времени. Откладывать процесс супруги планируют из-за несовершеннолетних детей и нежелания привлекать излишнее внимание СМИ.

Будет очень жаль, если супруги расстанутся. С Ефремовым Софья Кругликова съела пуд соли и прошла огонь, воду и медные трубы…

Как ради Михаила Ефремова Софья Кругликова оставила мужа-француза

Михаил Ефремов и Софья Кругликова познакомились в начале 2000-х годов. Тогда Софья работала в Центральном доме актера и часто посещала одно столичное заведение, куда захаживал и Ефремов.

Вначале Кругликова не воспринимала его ухаживания всерьез, так как была замужем за программистом Режисом из Франции. В браке они прожили три года. При этом Софья разрывалась на две страны.

Однако со временем Кругликова сдалась под натиском Ефремова. А он меж тем спрашивал, выйдет ли женщина за него замуж, если он позовет. Софья ответила утвердительно.

"До Ефремова у меня был муж-француз, с которым я жила в Париже. Он не пил, дарил цветы каждый день, бегал за круассанами по утрам. А я его оставила, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова!

Я сама себе выбрала вот такое веселье с Ефремовым и живу в этом веселье!" - признавалась Софья Кругликова в 2009 году.

Но, вероятно, причиной развода супругов стала разница в карьерных устремлениях. Ведь Софья не желала отказываться от работы в Москве, а Режис не смог найти подходящую работу в России. Три года они пытались жить на два дома, но так и не смогли найти компромисс.

Дети и совместная жизнь

И в этот момент в ее жизни появился Михаил Ефремов, принесший с собой целый водоворот чувств… Кстати, влюбленные узаконили свои отношения, когда Кругликова уже была беременна третьим ребенком.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Борис Кудрявов/ "Комсомольская правда"

А спустя 15 лет после регистрации брака они обвенчались. У них трое общих детей: дочери Вера (20 лет) и Надежда (18 лет), а также сын Борис (15 лет).

Конечно, Софью и Михаила трудно назвать идеальной парой, но их отношения строились на взаимном притяжении противоположностей. Софья признавалась, что у них нет общих интересов, особенно в музыке.

Поскольку Михаил Олегович предпочитает спортивные передачи и разговорные радиостанции, а у нее совсем другие увлечения.

Софья Кругликова неоднократно пыталась приобщить мужа к здоровому образу жизни. Также пыталась увлечь его религией, однако это удавалось с переменным успехом

Говорят, поведение Михаила Ефремова ухудшилось после смерти его матери, актрисы Аллы Покровской, в 2019 году. А год спустя произошла трагическая авария, в которой погиб водитель грузовика Сергей Захаров.

Софья Кругликова поддерживала мужа во время судебного процесса и после вынесения приговора, когда Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Но как раз тогда в СМИ и появились слухи, что Михаил Олегович увлекся другой – актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.

Дарья Белоусова. Фото: Global Look Press

Источники говорили, что Белоусова буквально штурмом брала крепость по имени Михаил Ефремов. Посвящала ему стихи, делала комплименты, ради него была готова на все. И Михаил Олегович не устоял…

Он снял для возлюбленной квартиру, откуда она уехала после роковой аварии. По слухам, Дарья ждала актера из мест не столь отдаленных, писала ему письма и приезжала на свидания…

Михаил Ефремов вышел по УДО в апреле 2025 года, отбыв более половины срока. За время заключения его здоровье ухудшилось, обострились проблемы с легкими. Говорят, и в этот раз за ним ухаживала Софья Кругликова.

Но, видимо, Михаил Олегович бросился в омут чувств к молодой актрисе. Он ведь всегда всецело отдавался своей страсти…

Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Борис Кудрявов/ "Комсомольская правда"

Справка

Первой женой Михаила Ефремова стала актриса Елена Гальянова. По слухам, это фиктивный брак, поскольку Елене была нужна московская прописка. Они быстро развелись.

Вторую супругу – филолога Асю Воробьеву - актер отбил у Антона Табакова. Кстати, настоящее имя Аси – Асият Бикмухаметова. В этом браке родился сын Никита, впоследствии известный актер Никита Ефремов. К сожалению, спустя два года пара распалась.

Затем эстафету переняла Евгения Добровольская. В этом браке на свет появился сын Николай. Всего же союз продержался десять лет.

Четвертый раз Михаил Олегович женился на актрисе Ксении Качалиной. В 2000 году родилась их дочь Анна-Мария. У Ксении тоже были проблемы с алкоголем. К тому же поговаривали, что Качалина изменила Ефремову. А он не прощал неверности… Спустя пять лет супруги развелись.

Получается, самый длинный брак у Михаила Ефремова был с Софьей Кругликовой. Да и пока в их союзе не поставлена точка. Слухи о финале их брака могут быть сильно преувеличены.

Если, конечно, Михаил по-настоящему не влюбился в Дарью Белоусову… Как говорится, поживем-увидим…

Читайте также:

Читайте также