В окружении Ефремова озвучили причину развода: "Запал на ее красоту"

Светская львица, певица и актриса Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org раскрыла причину развода актера Михаила Ефремова. У блондинка в курсе событий. Она также назвала имя разлучницы.
По мнению Алены Кравец, отношения Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой себя изжили. И на горизонте у актера замаячили перспективы новой прекрасной жизни с молодой женщиной. Да и Софья Кругликова подустала от Ефремова за двадцать три года совместной жизни с ним.
"Мужчины — чем старше, тем сильнее хотят видеть возле себя молоденьких, — отметила Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org. — Софья Кругликова была 5-й женой актера. 23 года с ним — тоже не сахар, знаете ли. Они оба устали, отношения себя изжили. Дарья Белоусова младше Михаила Ефремова на 20 лет. Она еще в самом соку, не исключаю, что он запал на ее красоту".
Алена Кравец. Фото: личный архив Алены Кравец
Дарья Белоусова навещала Михаила Ефремова в колонии. Она приезжала к нему на свидания на три дня. Встречались они и до того, как Ефремов угодил в тюрьму. В окружении актеров рассказывали, что Дарья буквально добивалась внимания знаменитости. Она писала Ефремову стихи и чуть ли не пела серенады.
Дарья Белоусова. Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
О расставании Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой стало известно от анонимного источника в окружении пары. На официальный развод супруги пока не подали. Пока они не будут торопиться это делать из-за опасений попасть на обложки газет и журналов.
Супруга Ефремова от комментариев по поводу развода отказалась.
"С журналистами не общаюсь", — это все, что сказала Софья Кругликова Teleprogramma.org.
Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Генриетта Перьян/Global Look Press
С Софьей Кругликовой Михаил Ефремов прожил в браке двадцать три года. У пары трое детей. Софья ждала возвращения мужа из колонии. Ефремов был осужден летом 2020 года за ДТП со смертельным исходом. Весной 2025 года он вышел на свободу по УДО.
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