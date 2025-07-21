В окружении Ефремова озвучили причину развода: "Запал на ее красоту"

Светская львица, певица и актриса Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org раскрыла причину развода актера Михаила Ефремова. У блондинка в курсе событий. Она также назвала имя разлучницы.

По мнению Алены Кравец, отношения Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой себя изжили. И на горизонте у актера замаячили перспективы новой прекрасной жизни с молодой женщиной. Да и Софья Кругликова подустала от Ефремова за двадцать три года совместной жизни с ним.