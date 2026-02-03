Премьера спектакля с Ефремовым откладывается на неопределенный срок: что случилось

Михаил Ефремов снова репетирует и готовится к выходу на сцену. Но зрителям пока придется запастись терпением. Премьера спектакля с его участием откладывается.

Почему премьера "Без свидетелей" отложена

62-летний Михаил Ефремов приступил к репетициям спектакля "Без свидетелей" по одноименному фильму в театре Никиты Михалкова "Мастерская 12". Постановка готовилась как громкая премьера. В центре внимания оказались и выбор пьесы, и состав актеров, и сам факт возвращения артиста на сцену.

Однако премьера спектакля отложена на неопределенный срок. Причина — в болезни режиссера Юрия Купера. Отмечается, что у постановщика диагностировали грыжу брюшной полости.

Из-за состояния здоровья режиссера театр вынужден был перенести выход спектакля. Дата премьеры пока не объявлена. Речь идет именно об отсрочке показа, а не о закрытии проекта. Репетиционный процесс оказался под ударом, но сам спектакль из афиш не исчез.

Роль Никиты Михалкова и его театр

Ранее, в сентябре 2025 года, Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра. Тогда стало известно, что артист присоединился к труппе "Мастерской 12". Позже режиссер прокомментировал возвращение знаменитости на сцену.

Его позиция относительно участия Ефремова в театральной жизни была обозначена открыто. Факт того, что именно в театре Никиты Михалкова Михаил Олегович приступил к репетициям спектакля "Без свидетелей", стал логичным продолжением этого решения.

Дуэт Михаила Ефремова и Анны Михалковой

Известно, что партнершей Михаила Олеговича по сцене станет Анна Михалкова. Их совместная работа в спектакле по одноименному фильму "Без свидетелей" вызывает повышенный интерес у зрителей.

Для театра "Мастерская 12" такой актерский дуэт стал важной частью репертуарной политики. Сам спектакль задуман как значимая постановка в афише театра.

ДТП, срок и УДО Михаила Ефремова

Напомним, в июне 2020-го Михаил Олегович Ефремов стал виновником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника. Артист был осужден на восемь лет лишения свободы. Но в апреле 2025 года Ефремов вышел на свободу.

После выхода по условно-досрочному освобождению именно работа в театре стала для него заметным шагом в публичной сфере.

По материалам телеграм-канала Mash

А вы бы пошли на спектакль с участием Михаила Ефремова? Ответьте в комментариях.