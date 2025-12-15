Как сейчас живет Ефремов: готовит спектакль, перестал общаться с Охлобыстиным, простился с Качалиной

Михаил Ефремов не так давно вышел по УДО. После того как актер отсидел в тюрьме положенный срок, он заявил, что не будет пить и никогда не сядет за руль. Все это время артиста поддерживал его давний друг Иван Охлобыстин. Однако сейчас они почти не общаются, и причин для этого несколько.
Что происходит с Ефремовым
Восстанавливать общение с друзьями Михаил Олегович не спешит. Охлобыстин дал понять, что его приятель занят постановкой нового спектакля. К тому же он пережил серьезную утрату. Именно Ефремов с сыном обнаружили в заброшенной квартире тело покойной Ксении Качалиной.
Говорят, что актер старался помогать бывшей жене, даже находясь в тюрьме. Актриса долгие годы страдала от алкоголизма, который стал ее недугом и разрушил не только блестящую карьеру, но и жизнь. Их с Ефремовым дочка — Анна-Мария — не общалась с матерью. И винила ее в своем тяжелом детстве.
Притом что актер не выходит на связь с поклонниками, чувствует он себя хорошо. И на здоровье не жалуется. Правда, сближаться с прежним окружением не стремится.
"Да, он полон энергии, он должен делать спектакль. Это то, что я знаю. Но он очень дистанцировался по известным нам причинам, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать, как все остальные. Он дистанцировался, можно понять его, тяжело все это», — уточнил Охлобыстин на премьере фильма "Простоквашино".
Произошедшее с Ксенией Качалиной стало тяжелым испытанием для Ефремова. Фото: Global Look Press
Личная драма Ефремова
Охлобыстин утверждал, что пристрастие Михаила Олеговича к алкоголю никак не отразилось на его профессиональной деятельности. И все благодаря его добросовестности и готовности помогать коллегам. Звезда "Интернов" надеется, что Ефремов сумеет вернуться в кино. Для этого у него есть все возможности. Какое-то время после тюрьмы актер приводил свое здоровье в порядок, у него были проблемы с легкими. Михаилу Олеговичу даже советовали пройти курс лечения в санатории.
А вот Никита Михалков утверждал, что Ефремов в какой-то момент потерял связь с реальностью. Что и привело к случившейся трагедии. Но за годы в тюрьме он сумел, при всей сложности своего характера, переосмыслить свою судьбу.
А как вы считаете, сумеет ли Ефремов вернутся в театр? Пишите в комментариях.
Читайте также: