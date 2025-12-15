Как сейчас живет Ефремов: готовит спектакль, перестал общаться с Охлобыстиным, простился с Качалиной

Михаил Ефремов не так давно вышел по УДО. После того как актер отсидел в тюрьме положенный срок, он заявил, что не будет пить и никогда не сядет за руль. Все это время артиста поддерживал его давний друг Иван Охлобыстин. Однако сейчас они почти не общаются, и причин для этого несколько.

Что происходит с Ефремовым

Восстанавливать общение с друзьями Михаил Олегович не спешит. Охлобыстин дал понять, что его приятель занят постановкой нового спектакля. К тому же он пережил серьезную утрату. Именно Ефремов с сыном обнаружили в заброшенной квартире тело покойной Ксении Качалиной.

Говорят, что актер старался помогать бывшей жене, даже находясь в тюрьме. Актриса долгие годы страдала от алкоголизма, который стал ее недугом и разрушил не только блестящую карьеру, но и жизнь. Их с Ефремовым дочка — Анна-Мария — не общалась с матерью. И винила ее в своем тяжелом детстве.

Притом что актер не выходит на связь с поклонниками, чувствует он себя хорошо. И на здоровье не жалуется. Правда, сближаться с прежним окружением не стремится.