Меньшова высказалась о Пугачевой: "Мне не кажется фигура Аллы Борисовны честной"

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова неожиданно высказалась об Алле Пугачевой. Меньшова дала свою характеристику Алле Борисовне. Что думает одна звезда о другой?
Что Юлия Меньшова сказала об Алле Пугачевой?
Юлия Меньшова дала понять, что не верит Алле Пугачевой. Она заявила, что певица всегда была склонна выдумать о себе легенды и мифы. И не отказывает себе в этом по сей день.
"Мне не кажется фигура Аллы Борисовны честной. Мне кажется, на эстраде люди очень привыкают к какому-то 'легендированию' своей жизни и созданию каких-то мифов", — озвучила Юлия Меньшова свои мысли в беседе с блогером Кареном Адамяном.
Юлия Меньшова имеет в виду недавнее интервью Аллы Пугачевой. В нем Примадонна рассказала, в частности, о том, что ее связывало с Филиппом Киркоровым. Свой брак с поп-королем Пугачева назвала фиктивным.
Прохор Шаляпин ранее высказал мнение о том, что Алла Борисовна уже пожалела о своих откровениях.
Что сейчас происходит в жизни Аллы Пугачевой?
Алла Пугачева уже несколько лет не живет в России. Еще в начале 2022 года Примадонна покинула страну и поселилась в Израиле вместе с мужем, иноагентом Максимом Галкиным* и детьми-близнецами Гарри и Лизой. А когда в Израиле стало неспокойно, семейство релоцировалось. Новым местом жительства Аллы Борисовны стал Кипр.
Лето Пугачева проводит в прохладной Юрмале, на берегу Балтийского моря. А недавно стало известно, что Пугачева и Галкин* приобрели виллу в Болгарии.
* Включен в реестр иностранных агентов.
