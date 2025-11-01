Меньшова высказалась о Пугачевой: "Мне не кажется фигура Аллы Борисовны честной"

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова неожиданно высказалась об Алле Пугачевой. Меньшова дала свою характеристику Алле Борисовне. Что думает одна звезда о другой?

Что Юлия Меньшова сказала об Алле Пугачевой?

Юлия Меньшова дала понять, что не верит Алле Пугачевой. Она заявила, что певица всегда была склонна выдумать о себе легенды и мифы. И не отказывает себе в этом по сей день.

"Мне не кажется фигура Аллы Борисовны честной. Мне кажется, на эстраде люди очень привыкают к какому-то 'легендированию' своей жизни и созданию каких-то мифов", — озвучила Юлия Меньшова свои мысли в беседе с блогером Кареном Адамяном.

Юлия Меньшова имеет в виду недавнее интервью Аллы Пугачевой. В нем Примадонна рассказала, в частности, о том, что ее связывало с Филиппом Киркоровым. Свой брак с поп-королем Пугачева назвала фиктивным.

Прохор Шаляпин ранее высказал мнение о том, что Алла Борисовна уже пожалела о своих откровениях.