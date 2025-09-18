Что на самом деле связывало Пугачеву и Киркорова в браке: признания Аллы

Алла Пугачева в недавнем интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ) рассказала о том, что ее на самом деле связывало в браке с Филиппом Киркоровым. Она дала понять, что их союз едва ли можно было назвать настоящим. Якобы они поженились по договоренности.

Примадонна помогла Киркорову стать известным на всю страну артистом. Ведь быть мужем Аллы Борисовны на эстраде было престижно. Так, певица открыла перед Филиппом Бедросовичем все двери. И тот, как считает артистка, едва ли может ее в чем то упрекнуть.

Дзюник и Пригожин поддержали Киркорова

Продюсер Леонид Дзюник считает, что Алла Борисовна несправедлива к бывшему мужу. Она почему-то не рассказала о том, что Киркоров помогал ей финансово в 90-е годы. Тогда у него было много гастролей и концертов. И якобы Пугачева даже тратила деньги Филиппа в казино. Кроме того, она вкладывала его финансы в свой бизнес.

Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org и вовсе заявил, что Примадонна откровенно обманывала народ, раз столько лет выдавала свой брак с Киркоровым за настоящий. А теперь вдруг выступила с новым заявлением. Музыкальный продюсер недоумевает, зачем артистка в таком случае венчалась с Филиппом Бедросовичем.

"Можно было обманывать людей, имитируя брак? Она же призналась в своем обмане. Дважды цинизм получается. Веру обманула и общество", — заявил Пригожин.

Довлатова не верит в формальность брака Пугачевой и Киркорова

То же мнение высказала и радиоведущая Алла Довлатова. Она не понимает, зачем Алла Борисовна сейчас говорит о том, что ее отношения с Киркоровым были формальными.

"Мне кажется, что сейчас она кривит немножко душой, потому что я помню эту свадьбу. Их женила моя хорошая знакомая. Потом мы приезжали, я задавала вопросы. Она говорит: "У нее аж руки дрожали, так она волновалась". Ну как это фиктивный? Он ее очень любил, я помню, как он переживал, когда они расстались. Это был не фиктивный брак", — приводит kp.ru слова Довлатовой.

* Включена в реестр иностранных агентов.