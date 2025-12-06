Маргарита Симоньян: "У меня нет возможности просто валяться и плакать"

Глава RT Маргарита Симоньян борется с раком и проходит курсы химиотерапии. Между тем, она появилась в Индии, куда отправилась в составе президентского пула. Это вызвало вопросы у аудитории Симоньян в телеграм-канале.
Как Симоньян объяснила свою командировку на фоне рака
Маргарита Симоньян дала повод сомневаться в том, что она серьезно больна. Журналистку видели в Индии. И выглядела она для человека, борющегося с раком, роскошно.
В Сети усомнились в том, что человек между 'химиями' может вот так запросто отправляться в далекие поездки и активно работать.
"Это что же? Вы после больницы и в Индию?" — с недоверием поинтересовалась у Маргариты подписчики.
Та дала ответ, объяснив, что у нее нет возможности расслабиться. Она должна все время работать. На Маргарите Симоньян сейчас лежит ответственность за всю ее большую семью.
"Именно так. Между второй и третьей химией. К сожалению, у меня нет возможности просто валяться и плакать. Или к счастью", — написала Маргарита Симоньян в телеграм-канале.
Маргарита Симоньян носит парик. Фото: соцсети Маргариты Симоньян
Последствия химиотерапии
Маргарита Симоньян не скрывает, что в результате лечения она лишилась волос. Журналистка появилась в эфире одного из телеканалов в парике. Выглядела Симоньян в нем очень органично. Все те же длинные, роскошные локоны с легкой волной.
Сколько времени Симоньян борется с раком
Маргарита Симоньян в октябре объявила, что начала лечение от рака. Ранее она в эфире телеканала 'Россия' честно и открыто рассказала, что тяжело больна. Телеведущая призналась, что у нее онкологическое заболевание груди, предстоит операция и долгая терапия.
Позже Маргариту прооперировали. После вмешательства она заявила, что находится в руках Господа. О своем диагнозе журналистка узнала во время болезни мужа.
