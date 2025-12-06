Маргарита Симоньян: "У меня нет возможности просто валяться и плакать"

Глава RT Маргарита Симоньян борется с раком и проходит курсы химиотерапии. Между тем, она появилась в Индии, куда отправилась в составе президентского пула. Это вызвало вопросы у аудитории Симоньян в телеграм-канале.

Как Симоньян объяснила свою командировку на фоне рака

Маргарита Симоньян дала повод сомневаться в том, что она серьезно больна. Журналистку видели в Индии. И выглядела она для человека, борющегося с раком, роскошно.

В Сети усомнились в том, что человек между 'химиями' может вот так запросто отправляться в далекие поездки и активно работать.

"Это что же? Вы после больницы и в Индию?" — с недоверием поинтересовалась у Маргариты подписчики.

Та дала ответ, объяснив, что у нее нет возможности расслабиться. Она должна все время работать. На Маргарите Симоньян сейчас лежит ответственность за всю ее большую семью.