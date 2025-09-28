Угольников поддержал Симоньян: "Маргоша сотворила человеческий подвиг"

Игорь Угольников. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Угольников заявил, что Симоньян совершила подвиг, поддерживая Кеосаяна

Телеведущий Игорь Угольников сказал теплые слова в адрес Маргариты Симоньян, потерявшей мужа. Он пришел попрощаться с Тиграном Кеосаяном. Как Угольников поддержал Маргариту?

Что сказал Угольников о Симоньян

Шоумен и телеведущий Игорь Угольников отдал дань памяти режиссеру Тиграну Кеосаяну. Он посетил Армянскую церковь, где проходило прощание с Тиграном Эдмондовичем. Особенно тепло Угольников отозвался о Маргарите Симоньян.

"Ушел человек-праздник, и я это ощущаю. Маргоша сотворила человеческий подвиг, удерживая его, стараясь его вернуть. Говорила с ним сутками, неделями, месяцами. А теперь она растит его детей и продолжает их общее дело", — цитирует Игоря Угольникова RT.

Кадр с церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Когда состоялось прощание с Тиграном Кеосаяном

Прощание с покойным режиссером Тиграном Кеосаяном прошло в Армянской церкви в Москве 28 сентября. Траурную церемонию посетили известные личности. Проститься с Тиграном Эдмондовичем пришли Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Николай Цискаридзе, Федор Добронравов и другие.

Николай Цискаридзе ранее рассказывал, что навещал Тиграна Кеосаяна во время болезни. Летом он приходил к режиссеру в реанимацию. Цискаридзе был поражен тем, что Кеосаян реагировал на его реплики.

Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Девять месяцев до этого он пролежал в коме. Ему было 59 лет. У Тиграна Кеосаяна остались жена и пятеро детей.

