Угольников поддержал Симоньян: "Маргоша сотворила человеческий подвиг"

Шоумен и телеведущий Игорь Угольников отдал дань памяти режиссеру Тиграну Кеосаяну. Он посетил Армянскую церковь, где проходило прощание с Тиграном Эдмондовичем. Особенно тепло Угольников отозвался о Маргарите Симоньян.
"Ушел человек-праздник, и я это ощущаю. Маргоша сотворила человеческий подвиг, удерживая его, стараясь его вернуть. Говорила с ним сутками, неделями, месяцами. А теперь она растит его детей и продолжает их общее дело", — цитирует Игоря Угольникова RT.
Прощание с покойным режиссером Тиграном Кеосаяном прошло в Армянской церкви в Москве 28 сентября. Траурную церемонию посетили известные личности. Проститься с Тиграном Эдмондовичем пришли Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Николай Цискаридзе, Федор Добронравов и другие.
Николай Цискаридзе ранее рассказывал, что навещал Тиграна Кеосаяна во время болезни. Летом он приходил к режиссеру в реанимацию. Цискаридзе был поражен тем, что Кеосаян реагировал на его реплики.
Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Девять месяцев до этого он пролежал в коме. Ему было 59 лет. У Тиграна Кеосаяна остались жена и пятеро детей.