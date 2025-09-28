Угольников поддержал Симоньян: "Маргоша сотворила человеческий подвиг"

Когда состоялось прощание с Тиграном Кеосаяном

Прощание с покойным режиссером Тиграном Кеосаяном прошло в Армянской церкви в Москве 28 сентября. Траурную церемонию посетили известные личности. Проститься с Тиграном Эдмондовичем пришли Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Николай Цискаридзе, Федор Добронравов и другие.

Николай Цискаридзе ранее рассказывал, что навещал Тиграна Кеосаяна во время болезни. Летом он приходил к режиссеру в реанимацию. Цискаридзе был поражен тем, что Кеосаян реагировал на его реплики.

Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Девять месяцев до этого он пролежал в коме. Ему было 59 лет. У Тиграна Кеосаяна остались жена и пятеро детей.