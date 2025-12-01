Маргарита Симоньян впервые появилась в эфире НТВ в парике

Руководитель RT и телеведущая Маргарита Симоньян борется с онкологическим заболеванием. В перерывах между курсами химиотерапии она работает. Накануне Маргарита Симоньян предстала в эфире НТВ в непривычном образе.

Как выглядела Маргарита Симоньян на ТВ

Маргарита Симоньян ведет на НТВ программу 'Ч.Т.Д.'. Тяжелая болезнь не стала для Маргариты препятствием регулярно появляться в эфирах. Симоньян ранее предупреждала поклонников, что из-за химиотерапии лишилась своих красивых волос.

Теперь на экране она появляется в парике. Выглядела Симоньян в нем очень органично. Все те же длинные, роскошные локоны с легкой волной.