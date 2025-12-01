Маргарита Симоньян впервые появилась в эфире НТВ в парике

Руководитель RT и телеведущая Маргарита Симоньян борется с онкологическим заболеванием. В перерывах между курсами химиотерапии она работает. Накануне Маргарита Симоньян предстала в эфире НТВ в непривычном образе.
Как выглядела Маргарита Симоньян на ТВ
Маргарита Симоньян ведет на НТВ программу 'Ч.Т.Д.'. Тяжелая болезнь не стала для Маргариты препятствием регулярно появляться в эфирах. Симоньян ранее предупреждала поклонников, что из-за химиотерапии лишилась своих красивых волос.
Теперь на экране она появляется в парике. Выглядела Симоньян в нем очень органично. Все те же длинные, роскошные локоны с легкой волной.
Маргарита Симоньян в парике. Фото: кадр программы НТВ
Ранее Маргарита предупреждала поклонников о том, что скоро они увидят ее в другом виде. Подписчики делали ей комплименты в соцсети, называли красавицей. А Симоньян в ответ говорила, что ее внешность начала меняться из-за болезни, и не в лучшую сторону.
"Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике", — писала Маргарита.
Что Симоньян говорила о своей болезни
Маргарита Симоньян в октябре объявила, что начала лечение от рака. Ранее она в эфире телеканала 'Россия' честно и открыто рассказала, что тяжело больна. Телеведущая призналась, что у нее онкологическое заболевание груди, предстоит операция и долгая терапия.
Позже Маргариту прооперировали. После вмешательства она заявила, что находится в руках Господа. О своем диагнозе журналистка узнала во время болезни мужа.
Тигран Кеосаян несколько месяцев находился в коме. А в ночь на 26 сентября его не стало. Маргарита Симоньян признавалась, что могла заболеть из-за стресса на фоне тяжелого состояния мужа.
