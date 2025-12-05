Симоньян вынуждена постоянно носить парик: "Волос нет ни седых, ни каких-либо"

Глава RT Маргарита Симоньян перенесла операцию по удалению груди и проходит курс лечения от рака. Сейчас она временно прервала лечение ради поездки в Индию с президентским пулом. Маргарита постоянно носит парик, так как лишилась волос после химиотерапии.
Рыжий парик мечты и первый 'седой' волос
В своем телеграм-канале Маргарита Симоньян опубликовала снимок, на котором предстала в рыжем парике. Оказалось, что она всегда мечтала об этом цвете, но никогда не решалась. Телезвезда честно призналась, что давно хотела примерить огненный оттенок, но повода все не было.
Теперь жизнь сама подтолкнула к экспериментам с внешностью. Но в дорогом и очень качественном парике Маргарита Симоньян обнаружила досадный изъян. Она подробно описала свои ощущения.
"Сегодня обнаружила седой волос в парике. У меня самой никогда не было седых волос, потому-то я их не красила, хотя всегда хотела попробовать рыжий. Все ждала, пока начну седеть. В итоге, волос нет ни седых, ни каких-либо, зато парик — с седыми волосами!" — написала Симоньян в телеграм-канале.
Маргарита Симоньян в парике. Фото: соцсети Маргариты Симоньян
Возвращение к Соловьеву и загадочный темный парик
Маргарита Симоньян впервые предстала в парике в конце ноября. 30 ноября она пришла в студию к Владимиру Соловьеву — это было ее первое публичное появление за долгое время. В эфире она появилась в темном парике.
Ранее Маргарита Симоньян признавалась, что совершенно не стесняется того, что на ее голове нет волос. Ведь это временные трудности.
Когда Маргарита Симоньян раскрыла свой диагноз?
Маргарита Симоньян в начале октября объявила, что начала лечение от рака. А в сентябре телеведущая в эфире телеканала 'Россия' раскрыла свой диагноз, сообщив, что у нее онкологическое заболевание груди.
Маргарита не исключает, что болезнь могла развиться на фоне сильного стресса из-за ситуации с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. Он несколько месяцев провел в реанимации, в коме, и в конце сентября его не стало.
Давайте пожелаем Маргарите Симоньян выздоровления. Оставляйте пожелания в комментариях.
