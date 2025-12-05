Симоньян вынуждена постоянно носить парик: "Волос нет ни седых, ни каких-либо"

Глава RT Маргарита Симоньян перенесла операцию по удалению груди и проходит курс лечения от рака. Сейчас она временно прервала лечение ради поездки в Индию с президентским пулом. Маргарита постоянно носит парик, так как лишилась волос после химиотерапии.

Рыжий парик мечты и первый 'седой' волос

В своем телеграм-канале Маргарита Симоньян опубликовала снимок, на котором предстала в рыжем парике. Оказалось, что она всегда мечтала об этом цвете, но никогда не решалась. Телезвезда честно призналась, что давно хотела примерить огненный оттенок, но повода все не было.

Теперь жизнь сама подтолкнула к экспериментам с внешностью. Но в дорогом и очень качественном парике Маргарита Симоньян обнаружила досадный изъян. Она подробно описала свои ощущения.