Маргарита Симоньян продолжает лечение: "Все будет так, как угодно Господу"

Глава RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале сделала важное заявление. Медики начали проводить ей курс химиотерапии. Она попросила поклонников не писать ей, что 'все будет хорошо'.

Маргарита Симоньян начала курс лечения от рака

Маргарита Симоньян не скрывает от поклонников свой тяжелый диагноз. Она предпочитает сама держать всех в курсе того, что с ней происходит. Маргарита объявила, что у нее начинает курс химиотерапии.

"Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо", — написала Маргарита Симоньян.

Она поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы. Но попросила не писать ей в комментариях, что 'все будет хорошо'. Для нее эти слова являются триггером.

"Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо — это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю", — добавила Маргарита Симоньян.

Когда Маргарита Симоньян объявила о диагнозе?

Маргарита Симоньян рассказала, что тяжело больна, в эфире телеканала 'Россия 1'. Позже она уточнила, что у нее онкологический диагноз. Маргариту прооперировали. После вмешательства она заявила, что находится в руках Господа.

В ночь на 26 сентября не стало мужа Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна. Он скончался после девяти месяцев комы. Уход мужа стал тяжелым ударом для Маргариты.

Во время прощания с Кеосаяном она вела себя довольно эмоционально. Маргарита все время плакала. Ее не могли успокоить.

Не так давно Маргарита Симоньян предстала на публике. Она появилась на праздновании 20-летия RT. Выглядела Симоньян так, что непосвященные люди ни за что бы не догадались, сколько пережила эта женщина за последнее время.

Теперь Маргарите предстоит бороться за свою жизнь. У нее на руках остались трое детей, рожденные в браке с Тиграном Кеосаяном.