Маргарита Симоньян продолжает лечение: "Все будет так, как угодно Господу"

Глава RT Маргарита Симоньян в
Маргарита Симоньян начала курс лечения от рака
Маргарита Симоньян не скрывает от поклонников свой тяжелый диагноз. Она предпочитает сама держать всех в курсе того, что с ней происходит. Маргарита объявила, что у нее начинает курс химиотерапии.
"Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо", — написала Маргарита Симоньян.
Она поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы. Но попросила не писать ей в комментариях, что 'все будет хорошо'. Для нее эти слова являются триггером.
"Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо — это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю", — добавила Маргарита Симоньян.
Когда Маргарита Симоньян объявила о диагнозе?
Маргарита Симоньян рассказала, что тяжело больна, в эфире телеканала 'Россия 1'. Позже она уточнила, что у нее онкологический диагноз. Маргариту прооперировали. После вмешательства она заявила, что находится в руках Господа.
В ночь на 26 сентября не стало мужа Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна. Он скончался после девяти месяцев комы. Уход мужа стал тяжелым ударом для Маргариты.
Во время прощания с Кеосаяном она вела себя довольно эмоционально. Маргарита все время плакала. Ее не могли успокоить.
Не так давно Маргарита Симоньян предстала на публике. Она появилась на праздновании 20-летия RT. Выглядела Симоньян так, что непосвященные люди ни за что бы не догадались, сколько пережила эта женщина за последнее время.
Теперь Маргарите предстоит бороться за свою жизнь. У нее на руках остались трое детей, рожденные в браке с Тиграном Кеосаяном.
Читайте также: