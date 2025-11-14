Максим Галкин* может угодить в тюрьму в Израиле: что он натворил

Муж Аллы Пугачевой, иноагент Максим Галкин*, рискует оказаться под уголовным преследованием в Израиле. Шоумену может грозить тюремное заключение или крупный штраф. Что же натворил Максим Галкин*?

Случай на концерте

Максим Галкин* на своем концерте в Петах-Тикве позволил себе жест, который возмутил общественность. Активисты немедленно накатали жалобу на благоверного Примадонны. И сейчас Галкина* проверяет Министерство национальной безопасности Израиля.

Шоумен подозревают в неуважении к национальному символу страны, а именно ее флагу. В финале своего шоу Максим Галкин* взял флаг Украины и накрыл им израильский флаг. Этот жест общественники сочли оскорбительным.

Если соответствующие органы усмотрят в действиях Максима Галкина* нечто нарушающее закон, то его привлекут к ответственности. За оскорбление госсимволов в Израиле наказывают строго. За это могут отправить в тюрьму на срок до трех лет или же взыщут штраф до 15 тысяч долларов.

Что сейчас происходит в жизни Максима Галкина*

Максим Галкин* и Алла Пугачева несколько лет назад покинули Россию. Известно, что Примадонна приезжала некоторое время назад в Москву. Алла Борисовна пыталась договориться, чтобы ее мужу разрешили вернуться домой и работать здесь.

Недавно появилась информация о том, что Пугачева и Галкин*, живущие сейчас на Кипре, купили дом в Болгарии. И якобы планируют перебраться в эту страну. Но всезнающий музыкальный критик Сергей Соседов над этим посмеялся. Он уверен, что Пугачева в Болгарию не поедет.

По материалам телеграм-канала Mash

*Включен в реестр иностранных агентов.