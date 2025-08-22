Шаркает ногами, сутулится: Пугачеву засняли на прогулке с Галкиным* — не понимает, где находится

Певица Алла Пугачева и ее муж, иноагент Максим Галкин* продолжают интересовать умы поклонников. Каждое их появление в общественном месте вызывает переполох. Некоторые включают камеры.

Галкин* водит Пугачеву за руку

В Сети появилось видео от очевидцев. Кто-то заснял Аллу Борисовну и ее супруга во время вечерней прогулки. Снял со спины.

В кадре видно, что пара медленно идет по улочке. Галкин* и Пугачева сильно сутулятся и шаркают ногами. Они никуда не торопятся и не обращают внимание на заинтересованных прохожих.

Алла Борисовна явно отпирается на мужа. Максим Галкин* держит жену за руку. Он словно ведет ее.

У пользователей создалось ощущение, что Алла Борисовна не понимает, куда идет и где находится. Она полностью доверилась Галкину*. Обратили все внимание и на то, что 76-летняя Примадонна заметно сдала.

"Впечатление, что она вообще не понимает, где находится, куда и зачем ведут: тянут за руку — движется, поставили — стоит", — высказалась Альбина. "Сложно дается ей движение. Вероятно, есть на то причины. И возраст тут не причем. Люди обычные в 80 лет марафоны бегают, и бабули наши картошку, дай Бог, сажают/выкапывают", — отметила Анна.

Где сейчас находится Пугачева

Алла Борисовна вместе с семьей несколько лет назад покинула Россию. Сначала она с мужем и детьми обосновалась в Израиле. Но потом предпочла перебраться в более спокойную страну.

Сейчас Пугачева с Галкиным* и детьми Гарри и Лизой живут на Кипре. Лето семья проводит в Юрмале. Здесь более комфортная для Аллы Борисовны, прохладная, погода.

Сейчас в звездной семье разразился скандал. Разводится старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. О расставании спустя десятилетие совместной жизни сообщила Алена Краснова.

Справка

Алла Пугачева и Максим Галкин* поженились в 2011 году. В сентябре 2013 года появились на свет дети пары, близнецы Гарри и Лиза. Двойняшек выносила и родила суррогатная мать.

*Включен в реестр иностранных агентов.