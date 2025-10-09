Пригожин озвучил цель приезда Пугачевой в Россию: "Договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться"

Иосиф Пригожин раскрыл цели приезда Аллы Пугачевой в Россию. Продюсер дал понять, что ему достоверно известно, ради кого и чего Примадонна посещала Москву. Что такого рассказал Пригожин?

Зачем Пугачева приезжала в Россию?

Все прекрасно помнят, как Алла Пугачева в прошлом году дважды наведывалась в Россию. Известно, что певица не любит летать самолетами. Значит, заставить ее совершить перелет могли только очень веские обстоятельства.

Какие? Раскрыл продюсер Иосиф Пригожин. Он прямо заявил, что Пугачева приезжала просить за мужа, иноагента Максима Галкина*.

"Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. 'А что он такого сказал?' — говорила она в кабинетах. Ничего такого в принципе", — цитирует kp.ru Иосифа Пригожина.

Продюсер обратился к Пугачевой и Галкину*. Он поинтересовался, почему они решили покинуть Россию только три года назад, а не раньше. Пригожин уверен, что супругами двигало желание зарабатывать.