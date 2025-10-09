Пригожин озвучил цель приезда Пугачевой в Россию: "Договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться"

Иосиф Пригожин раскрыл цели приезда Аллы Пугачевой в Россию. Продюсер дал понять, что ему достоверно известно, ради кого и чего Примадонна посещала Москву. Что такого рассказал Пригожин?
Зачем Пугачева приезжала в Россию?
Все прекрасно помнят, как Алла Пугачева в прошлом году дважды наведывалась в Россию. Известно, что певица не любит летать самолетами. Значит, заставить ее совершить перелет могли только очень веские обстоятельства.
Какие? Раскрыл продюсер Иосиф Пригожин. Он прямо заявил, что Пугачева приезжала просить за мужа, иноагента Максима Галкина*.
"Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. 'А что он такого сказал?' — говорила она в кабинетах. Ничего такого в принципе", — цитирует kp.ru Иосифа Пригожина.
Продюсер обратился к Пугачевой и Галкину*. Он поинтересовался, почему они решили покинуть Россию только три года назад, а не раньше. Пригожин уверен, что супругами двигало желание зарабатывать.
"Они просто торгуют своими эмоциями, манипулируют этой любовью общества", — добавил Иосиф Пригожин.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Что еще Пригожин говорил о Пугачевой
Ранее Иосиф Пригожин называл Аллу Пугачеву 'диктатором' в шоу-бизнесе. Он заявил, что она не давала дорогу молодым. А 'Рождественские встречи' устраивала, чтобы увековечить себя.
Как сейчас живет Алла Пугачева
Алла Пугачева и Максим Галкин* после отъезда из России сначала поселились в Израиле. А когда в этой стране стало небезопасно, семья перебралась на Кипр. Недавно Алла Борисовна выходила в свет, она посетила спектакль русской труппы в Лимассоле.
* Включен в реестр иностранных агентов.
А вы как считаете, прав Иосиф Пригожин, отзываясь таким образом об Алле Пугачевой?
