Люся Чеботина пожаловалась на ЮрКисса: "Не давал деньги"

Певица Люся Чеботина рассказала правду о романе с наследником медиа-империи. Звездный роман выглядел как сказка, но исполнительница неожиданно сняла розовые очки с глаз поклонников. Машину и украшения Люся покупала исключительно на собственные деньги.

Роман мечты: съемки, путешествия и обложки журналов

Известная певица Люся Чеботина долго избегала откровений о личной жизни, но постепенно начала приоткрывать завесу тайны. Ее роман с ЮрКиссом выглядел со стороны как сказка. Были совместные съемки, путешествия, обложки журналов.

Поклонники были уверены, что влиятельный возлюбленный активно продвигает карьеру артистки. В фанатской среде закрепилась картинка красивой жизни. Все ждали рассказов о дорогих подарках и щедрых поступках. Многие были уверены, что молодой человек буквально осыпает любимую деньгами.

Миллионы, иномарка и бриллианты

В глазах публики разворачивалась классическая история о романе девушки-певицы и наследника крупной медиа-империи. Поклонники были уверены, что он задаривает ее роскошными подарками. В разговорах постоянно всплывали иномарка за 25 миллионов и бриллианты от люксовых брендов.

Казалось, что за всем этим стоит богатый возлюбленный. Фанаты представляли, как он оплачивает все желания артистки. В комментариях и обсуждениях закрепился образ мужчины-спонсора, который ведет артистку за руку по красным дорожкам и закрывает все счета.

Неожиданная правда от Люси Чеботиной

Однако реальность оказалась прозаичнее. Люся Чеботина призналась, что никакой финансовой поддержки от наследника медиа-империи не получала. Артистка расставила акценты и подчеркнула, что все громкие покупки — ее собственная заслуга.

Она рассказала, что иномарку за 25 миллионов купила самостоятельно. Машина стала результатом плотного гастрольного графика и заработанных концертами денег. Точно так же и украшения она приобрела сама. Бриллианты от люксовых брендов не были подарком от возлюбленного.

Исполнительница хита "Солнце Монако" решила разрушить популярный миф. В шоу "Что о тебе думают?" она высказалась максимально прямо.

"ЮрКисс мне не помогал финансово, он мне не давал деньги на мои хотелки, не делал дорогие подарки, типа квартиры-машины, это стереотип. Сразу хочу разрушить это мнение, что встречаться с богатым не значит, что он тебя содержит полностью", — заявила певица.

Так она обозначила свою позицию и постаралась избавиться от навязанного образа содержанки. Артистка дала понять, что ее успех и образ жизни связаны с работой, а не с кошельком мужчины.

Кто такой ЮрКисс и чем живет его семья

Люся Чеботина и ЮрКисс не раз появлялись вместе, их называли красивой парой. На фото, которые обсуждали в сети, заметно, как гармонично они смотрятся. Подписчики видели на снимках улыбки, стильные образы и атмосферы праздника.

Отец ЮрКисса — основатель группы "Земляне" Владимир Киселев, мать — певица Елена Север. Семья артиста давно ассоциируется со статусом и влиянием. В глазах публики это автоматически означало высокий уровень достатка и щедрые траты.

Скандалы Люси Чеботиной

В конце прошлого года Люся Чеботина угодила в крупный скандал, связанный с именем Ильи Резника. Тот пригласил певицу выступить на его концерте, а потом пожалел об этом. Резник публично заявил, что Чеботина вышла на сцену в откровенном наряде. Это повергло мэтра в шок.

В ответ Люся дерзко заявила, что будет одеваться так, пока она молода и хороша собой.

