Пригожин заступился за Чеботину после слов Резника: "Да, хоть она голая бы вышла"

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org высказался о словах поэта-песенника Ильи Резника в адрес певицы Люси Чеботиной. Тот был недоволен нарядом вокалистки, в котором она выступила на его концерте. Иосиф Пригожин заявления 87-летнего Ильи Рахмиэлевича списал на его возраст.
Что сказал Пригожин о Резнике
Иосиф Пригожин не смог скрыть своего возмущения по поводу оценок Ильи Резника в адрес 28-летней Люси Чеботиной. Продюсер встал на сторону певицы. И вспомнил, что и у него с Резником был неприятный момент.
"У нас с ним был один нюанс, который не очень хочется рассказывать… Но он тоже оставил определенный осадок", — сказал продюсер об Илье Резнике.
Пригожин назвал ситуацию с Люсей Чеботиной странной. И объяснил реакцию Ильи Резника его преклонным возрастом. Иосиф Игоревич вспомнил о высказываниях поэта в адрес Любови Успенской и Аллы Пугачевой.
"При всем моем уважении к таланту Ильи Рахмиэлевича, это не совсем корректно и не совсем правильно так высказываться об артистах. Мне кажется, в этом возрасте можно наслаждаться уже своими плодами, тем, что написал. Чем больше вы кошмарите артистов, тем меньше они захотят петь ваши песни, какими бы великими они не были.
Все величие в простоте, легкости, комфортности общения. Если этой комфортности нет, то естественно возникает вопрос: а зачем все это делать? Люся Чеботина приняла участие в творческом вечере Ильи Резника... Да, хоть она голая бы вышла, ей просто надо было сказать большое спасибо, и все", — высказался Иосиф Пригожин.
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Что произошло между Резником и Чеботиной?
Поэт-песенник Илья Резник в беседе с
Люся Чеботина узнала о недовольстве мэтра собой и была очень удивлена. Она ответила, что ни о каком дресс-коде ей не сообщали. А выступала она на сцене в том же платье, что и на фестивале 'Новая волна'. И там вопросов к ней ни у кого не возникло.
Чем известна Люся Чеботина
28-летняя Люся Чеботина — певица и автор песен. Она исполняет, такие хиты, как 'Монако', 'Голливуд' и другие. Вместе с Филиппом Киркоровым Люся записала трек 'Королева'.
Филипп Киркоров от Люси Чеботиной в полном восторге. Он считает, что она вполне может заменить Аллу Пугачеву.
А вы как считаете, на чьей стороне правда — Ильи Резника или Иосифа Пригожина? Ответьте в комментариях.
