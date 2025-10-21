Пригожин заступился за Чеботину после слов Резника: "Да, хоть она голая бы вышла"

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org высказался о словах поэта-песенника Ильи Резника в адрес певицы Люси Чеботиной. Тот был недоволен нарядом вокалистки, в котором она выступила на его концерте. Иосиф Пригожин заявления 87-летнего Ильи Рахмиэлевича списал на его возраст.

Что сказал Пригожин о Резнике

Иосиф Пригожин не смог скрыть своего возмущения по поводу оценок Ильи Резника в адрес 28-летней Люси Чеботиной. Продюсер встал на сторону певицы. И вспомнил, что и у него с Резником был неприятный момент.

"У нас с ним был один нюанс, который не очень хочется рассказывать… Но он тоже оставил определенный осадок", — сказал продюсер об Илье Резнике.

Пригожин назвал ситуацию с Люсей Чеботиной странной. И объяснил реакцию Ильи Резника его преклонным возрастом. Иосиф Игоревич вспомнил о высказываниях поэта в адрес Любови Успенской и Аллы Пугачевой.