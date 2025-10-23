Чеботина объяснила свой откровенный наряд на концерте Резника: "Я пока красивая, молодая, с хорошей фигурой"

Чем зацепила Чеботина Резника

Люся Чеботина выступала на недавнем творческом вечере 87-летнего поэта-песенника Ильи Резника. На сцену она вышла в платье с глубоким декольте и разрезом во всю ногу. Пожилой мэтр был разочарован. Он не ожидал, что на его концерте молодая вокалистка позволит себе облачиться в столь откровенный наряд.

Люся Чеботина потом ответила на претензии Резника в своих соцсетях. Певица заявила, что ее никто не просил переодеваться и не сообщал о дресс-коде. Кроме того, в этом же платье она выступала на фестивале 'Новая волна', и там к ее образу отнеслись нормально.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org заступился за Люсю Чеботину. Он заявил, что та вольна была предстать 'хоть голой'. И даже в этом случае Илья Резник не имел права делать ей публичные замечания.

