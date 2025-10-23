Чеботина объяснила свой откровенный наряд на концерте Резника: "Я пока красивая, молодая, с хорошей фигурой"
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Чеботина оправдалась за откровенное платье на концерте Резника
Певица Люся Чеботина оправдалась за фривольное платье, в котором появилась на творческом вечере поэта-песенника Ильи Резника. Она дала понять, что и дальше будет продолжать в том же духе. Люсе совершенно нечего скрывать от поклонников.
Люся Чеботина любит демонстрировать фигуру
Люся Чеботина заявила, что не видит ни одной причины, по которой она должна выходить на сцену в строгих нарядах. 28-летняя певица объяснила, что пока ей есть что демонстрировать, она будет это делать. А консервативные образы подождут своего часа.
"Мне кажется, я пока красивая, молодая, с хорошей фигурой, было бы странно все время появляться в брючных костюмах и с галстуками", — сказала Люся Чеботина в беседе с Super.
Люся Чеботина выступала на недавнем творческом вечере 87-летнего поэта-песенника Ильи Резника. На сцену она вышла в платье с глубоким декольте и разрезом во всю ногу. Пожилой мэтр был разочарован. Он не ожидал, что на его концерте молодая вокалистка позволит себе облачиться в столь откровенный наряд.
Люся Чеботина потом ответила на претензии Резника в своих соцсетях. Певица заявила, что ее никто не просил переодеваться и не сообщал о дресс-коде. Кроме того, в этом же платье она выступала на фестивале 'Новая волна', и там к ее образу отнеслись нормально.
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org заступился за Люсю Чеботину. Он заявил, что та вольна была предстать 'хоть голой'. И даже в этом случае Илья Резник не имел права делать ей публичные замечания.
