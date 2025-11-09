Чеботина помирилась с Соседовым после его признания: "Он такого не говорил"

Сергей Соседов в интервью сайту Teleprogramma.org заявил, что хотя он и не самого высокого мнения о творчестве Люси Чеботиной, он никогда не называл ее музыку "серостью и пошлостью". Как об этом трубили журналисты.

Соседов о ссоре с Чеботиной

Музыкальный критик заверил, что ему приписывают чьи-то чужие слова. Сам бы он никогда так не выразился, говоря о вокальных данных того или иного артиста. Поэтому Соседов недоумевает, почему Люся сразу же поверила в эти слухи. Ей критик советует тщательно проверять информацию, прежде, чем доверять сплетням.

"Я не мог сказать 'пошлость'. Это не мой лексикон. Слово 'пошло' стало пошлым, поэтому я его не употребляю. Люсе, прежде чем писать, нужно удостовериться, кто это говорил", - уточнил Соседов.

Почему Чеботина простила Соседова

Люся в ответ заявил, что прекрасно относится к музыкальному критику, пишет Super.ru. Певица успокоилась и сменила гнев на милость, когда до нее дошло, что Соседов не критиковал ее творчество.

"Как бы я слышала, что Сергей объявил, что, оказывается, он такого не говорил. С учетом такого заявления, я теперь подозреваю, что и Илья Резник, скорее всего, тоже такое не говорил", - отметила Чеботина.

Хотя до этого Люся требовала, чтобы Соседов забыл ее имя и больше нигде не упоминал. Также певица говорила, что такими высказывания музыкальный критик только показал всем, что он не может оценивать исполнителей современной эстрады. Теперь же Чеботина готова принять объяснения Соседова, который заверил, что не касался ее творчества.

А как вы считаете, что именно задело Чеботину в этом скандале? Пишите в комментариях.